F1, Leclerc mette pressione alla Ferrari: arriva la richiesta definitiva

Il pilota della Scuderia Ferrari, stavolta, non si è nascosto e ha fatto una richiesta esplicita ai tecnici della Casa modenese.

In carriera Leclerc ha vinto 6 GP in 6 anni al volante della Ferrari. Numeri che certificano che un altro talento sta rischiando di bruciarsi a Maranello. Leclerc, al debutto sulla SF90, dimostrò di avere tutti i numeri per competere contro i migliori driver della sua generazione. Il coetaneo Max Verstappen ha spiccato il volo, conquistando gare e titoli in rapida successione, mentre il prodotto della FDA è rimasto al palo.

Nel 2022 c’è stata la più grande illusione per il numero 16. Con il nuovo regolamento tecnico la Ferrari sembrava tornata ai fasti dell’era Schumacher. I primi trionfi in Bahrain e in Australia sembravano poter attribuire un valore nuovo al monegasco. Le performance della wing car emiliana si sono sciolte come neve al sole. Leclerc si è ritrovato a vincere una sola altra tappa nel 2022. Lo scorso anno non sono arrivate vittorie, mentre in questa annata Charles è salito sul gradino più alto del podio nella sua Monaco.

Non ha mai lottato per un Mondiale sino alla fine. Il suo risultato migliore è arrivato nel 2022 con il titolo di vice campione del mondo. Nel 2025 se la vedrà contro un mastino come Lewis Hamilton. Il sette volte iridato arriverà a Maranello con l’obiettivo di vincere l’ottavo riconoscimento iridato della sua carriera. Per Leclerc sarà una prova, particolarmente, ardua. Inoltre la Ferrari pare attardata, sul piano tecnico, rispetto alle rivali.

La richiesta di Leclerc alla Ferrari

Il monegasco è stanco di essere sverniciato in pista dai driver di Red Bull Racing, McLaren e Mercedes. Vorrebbe poter dire la sua la domenica e non sono in qualifica. In una lunga intervista concessa a Gentleman’s Journal, Charles Leclerc ha spiegato: “Ho ancora momenti in cui mi sento in colpa. Quando ci sono 2 o 3 gare di seguito vanno male, puoi arrivare a odiare tutto. E in quei momenti cerco di ricordarmi sempre quanto sono fortunato a fare ciò che faccio”.

“Il mio obiettivo è quello di diventare campione del mondo insieme alla Ferrari. E voglio farlo solo con la Ferrari e sono concentrato su questo. Per ora non siamo ancora dove vogliamo essere in termini di prestazioni, ma stiamo lavorando sodo. Sono fiducioso che il futuro sia roseo. Ma di sicuro vorrei che avessimo una macchina vincente”, ha tuonato il monegasco