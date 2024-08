Ferrari, arriva la frecciata di Elkann a Leclerc: tifosi spiazzati

La Ferrari sta vivendo l’ennesima stagione complicata, ma John Elkann crede molto in Lewis Hamilton. Ecco che cosa ha detto.

Il mondiale di F1 targato 2024 è in vacanza, il che significa che la prima parte di stagione è andata in archivio. Per la Ferrari non si può certo parlare di un’annata positiva, almeno per quanto riguarda gli ultimi due mesi. Nelle prime otto gare, il Cavallino aveva portato a casa due successi, con Carlos Sainz al top in Australia e Charles Leclerc padrone a Monte-Carlo, quando la SF-24 sembrava diventata una candidata al titolo mondiale.

Ed invece, da Montreal in poi la situazione è degenerata, con appena due podi arrivati grazie alle disgrazie altrui e non certo per via della competitività della monoposto. La Ferrari si è ridotta a giocare nel ruolo di quarta forza, distante dalle prestazioni di Red Bull, Mercedes e McLaren, con queste ultime due che erano dietro alla casa di Maranello nelle prime gare. L’obiettivo è quello di tornare presto al vertice.

Ferrari, John Elkann parla di Lewis Hamilton

La Ferrari potrà contare su un campione del calibro di Lewis Hamilton per tentare di risalire la china, con il sette volte iridato che farà il proprio debutto sulla Rossa nel 2025. Ebbene, in un’intervista concessa al “Corriere dello Sport“, il presidente John Elkann ha lodato l’asso britannico, affermando che grazie a lui, la Scuderia modenese diventerà molto più forte. E considerando le ultime prestazioni del nativo di Stevenage, non abbiamo dubbi che sarà così.

Ecco le sue parole: “Certe cose accadono molto in fretta, e questo era il momento in cui Lewis e la Ferrari si sono incontrati. Lui vuole vincere l’ottavo titolo ed anche noi vogliamo vincere, con Lewis saremo molto più forti. Non è il tipo di persona che viene in questa squadra per godersi la pensione, ed è importante per noi avere gente motivata che darà tutto per vincere“.

Elkann ha poi utilizzato una frase che i più maliziosi potrebbero vedere come una sorta di frecciata nei confronti di Charles Leclerc, parlando della grande esperienza che è appannaggio di Hamilton: “In F1 ora c’è una grande competizione, abbiamo al vertice quattro squadre che sono molto vicine tra di loro. Dobbiamo sempre dare il massimo del potenziale. Chi ha più esperienza, come nel caso di Hamilton, ha anche più regolarità, come dimostra anche Alonso. Come ben sappiamo, la regolarità ha una grande importanza in questo sport“.