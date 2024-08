Quanto sono affidabili le Mercedes? Scopriamo i punti di forza del brand

Il marchio Mercedes è tra i più prestigiosi al mondo. L’eleganza delle forme e la potenza dei motori hanno aiutato a creare una storia leggendaria.

Vi sono pochi costruttori al mondo che possono vantare l’appeal della Mercedes. Tutte le vetture sono ricercate nel design, ricche di materiali di qualità ed efficaci su qualsiasi superfice. La Mercedes è una delle case costruttrici di automobili con più fascino al mondo. Già il suo nome nasconde una storia incantevole. Tutto nacque alla fine dell’800 quando Carl Benz decise di lavorare sui primi rivoluzionari motori a scoppio. Fu sua moglie ad avere il coraggio di affrontare il primissimo viaggio a bordo di una automobile.

Nel 1888 Bertha salì su uno dei 3 prototipi elaborati dal geniale marito e con i suoi due figli e guidò l’auto per 104 chilometri da Mannheim a Pforzheim per andare a trovare sua madre. Il coraggio della donna risultò determinante perché Benz avrebbe usato maggiore cautela per il primo test drive di un mezzo rivoluzionario. Quel viaggio ha cambiato per sempre la mobilità degli esseri umani. Come avrete intuito la storia della Casa di Stoccarda è strettamente legata alla nascita della prima automobile.

La Mercedes nacque il 2 Aprile 1900 con una trovata particolare. La figlia di Emil Jellinek, pilota di auto Daimler da corsa che aveva fatto una partnership con Benz, diede i natali al brand tedesco. Dato che il driver vinse, dopo aver battezzato l’auto Mercedes, spinse anche per avere quel nome sulle future vetture. I produttori decisero di battezzare tutte le vetture Mercedes.

L’affidabilità dei motori Mercedes

I primi produttori di automobili al mondo avrebbero potuto accettare compromessi nella fabbricazione di motori? Il concetto del “best or nothing” è diventato il motto per la produzione di auto straordinarie. Un tempo le Mercedes erano ad appannaggio di facoltosi adulti e business man. Con il tempo la gamma è stata allargata all’inverosimile con soluzioni innovative per giovane e per le donne.

I successi commerciali hanno spinto i vertici anche a tornare in F1. La Mercedes è diventata la prima squadra al mondo a vincere 8 titoli consecutivi nella precedente era ibrida della F1. In ogni ambito la Stella a tre punte ha dimostrato di valere, persino in Formula E, conquistando il Mondiale costruttori. Una Mercedes può percorrere senza intoppi oltre 200 mila chilometri. Serve una perfetta manutenzione ma in termini tecnici le auto sono una garanzia assoluta. C’è una Mercedes W124 200 diesel del 1993, appartenuta ad un tassista, che sul contachilometri ha raggiunto l’incredibile cifra di 1.584.589 chilometri.