MotoGP, dato clamoroso su Marc Marquez: si mette male per Bagnaia

Marc Marquez se la vedrà con Pecco Bagnaia nella prossima stagione. Il centauro spagnolo è stato scelto al posto di Enea Bastianini.

L’otto volte iridato ha deciso di continuare la sua carriera in sella ad una Ducati Desmosedici, dopo aver lasciato la Honda HRC. Il fenomenale pilota di Cervera ha dimostrato di avere coraggio a cimentarsi in una nuova realtà. In questa annata è stato accolto nel team Gresini. Nel più piccolo dei team satelliti della Casa di Borgo Panigale ha messo in mostra il suo talento e gli sono bastate 7 gare per essere scelto da Luigi Dall’Igna.

Nel prossimo biennio correrà al fianco di Pecco Bagnaia. Quest’ultimo, sin qui, non ha avuto particolari patemi a domare Miller e Bastianini. Sarà la prima volta che dovrà vedersela con un campione della MotoGP. La Ducati si è presa grandi rischi, decidendo di allontanare in un colpo solo di rinunciare a Jorge Martin e all’intero team Pramac, oltre a Bastianini che andrà nel team satellite della KTM. Il madrileno avrebbe meritato di continuare la sua avventura in sella ad una Desmosedici GP25, ma la carriera e il blasone di Marc ha fatto la differenza.

Il numero 93, salvo infortuni, ha sempre fatto la differenza con i suoi compagni di squadra. Ha debuttato al fianco di un rider molto forte come Dani Pedrosa ma non ha sofferto la concorrenza, conquistando 5 titoli in HRC con Pedrosa in squadra. Il sesto ed ultimo mondiale in top class è arrivato nel 2019. In quel caso fu Jorge Lorenzo ad essere demolito. Gli anni successi in Honda non possono essere valutati a causa degli infortuni e successive riabilitazioni. Nel 2024 sta ridicolizzando suo fratello minore.

LEGGI ANCHE -> Bagnaia, ora ha un’arma in più contro Martin: ecco come può batterlo

LEGGI ANCHE -> Ducati, Bastianini ora è un rimpianto? Sentite che rivela Dall’Igna

La statistica spaventosa di Marquez

Pecco Bagnaia dovrà prestare molta attenzione ai numeri che ruotano intorno al campione spagnolo. Dal suo debutto nel Motomondiale, nel 2008, non è mai stato sconfitto ai punti a fine stagione da nessuno dei suoi compagni di squadra. Se guardiamo, inoltre, alla classifica generale del Motomondiale, Marc Marquez è al quarto posto, ma il primo del resto del gruppo a non avere una Ducati GP24.

Lo precedono Martin, Bagnaia e Bastianini che hanno una Desmosedici GP25. Il confronto con gli altri piloti in sella alle GP24 è evidente. Marc sta precedendo suo fratello minore, Di Giannantonio, Bezzecchi e persino il rider del team Pramac, Franco Morbidelli, che corre in sella ad una GP25. Ha tutto per piegare l’attuale numero 1 della MotoGP, motivazioni comprese, ammesso che si trovi bene dal punto di vista fisico.