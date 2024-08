Bagnaia, ora ha un’arma in più contro Martin: ecco come può batterlo

Bagnaia probabilmente ha aggiunto un’altra freccia al suo arco. Ora potrà avere a disposizione un’altra arma contro Martin.

La lotta per il titolo in MotoGP si fa sempre più serrata. Per effetto dei risultati del weekend di Silverstone, Martin è tornato a comandare la classifica con un vantaggio di appena 3 punti su Bagnaia. Il campionato è serratissimo anche perché la lotta tra i due contendenti è ad armi pari visto che entrambi guidano la stessa moto. Inoltre lo spagnolo, avendo già firmato con Aprilia ha ben poco da perdere. Mettiamoci inoltre che anche il suo team, la Pramac, dall’anno prossimo non si farà più fornire le moto da Borgo Panigale e il gioco è fatto.

Bagnaia però sembra aver già trovato una nuova arma da usare contro Martin. Stiamo parlando di Enea Bastianini. Il rider italiano, infatti, arriva da un’annata molto sfortunata dove non ha potuto esprimere appieno il proprio potenziale. Diverso, invece, il discorso quest’anno dove sta finalmente ritrovando quella continuità perduta.

Bastianini come Martin, ma non proprio

Nelle ultime domeniche ha offerto buone prestazioni e a Silverstone ha colto due successi tra Sprint Race e Gara proprio ai danni di Martin togliendogli punti importanti. Negli ultimi anni Bagnaia non ha avuto un grande apporto da parte dei compagni di team per svariate ragioni, ma ora la musica potrebbe cambiare.

Bastianini, infatti ha dimostrato di aver ritrovato quel feeling con la moto perso la scorsa stagione ed ora può fare la differenza nella corsa al Mondiale da qui alla fine. Anche con Enea però bisogna ricordare delle cose. Il pilota italiano proprio come Martin ha già firmato per passare in KTM dal 2025. Inoltre è anche lui coinvolto nella lotta iridata, anche se un pochino più distante. Certo è che è più controllabile rispetto allo spagnolo visto che lui corre con i colori ufficiali Ducati al momento.

Staremo a vedere, quello che è certo che Bastianini ha già aiutato a Silverstone Bagnaia evitando che Martin vincesse entrambe le gare e scappasse via. Insomma il suo lo ha già fatto ampiamente.