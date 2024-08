Toyota, questo gioiellino sarà tuo ad un prezzo super: costa pochissimo

Ancora pochi giorni per sfruttare una super promozione, che riguarda l’acquisto di una Toyota a basso prezzo. Ecco i particolari.

Se siete alla ricerca di un’auto nuova da acquistare ad un prezzo contenuto, vi informiamo che siete nel posto giusto. Infatti, oggi vi parleremo di una Toyota nuova di zecca in vendita ad un prezzo promozionale, il che significa che la cifra sarà davvero irrosoria. La casa giapponese è colei che vende più auto al mondo, che ha chiuso il 2023 con il numero record di ben 11,5 milioni di veicoli prodotti a livello di gruppo.

La Toyota è un vero e proprio colosso, nota per la grande qualità costruttiva delle proprie auto, che sul fronte dell’affidabilità non hanno alcun tipo di rivale. Anche design, prezzo, prestazioni ed efficienza sono dei grandi punti di forza, con la tecnologia ibrida che la fa da padrona. A questo punto, andiamo a scoprire questa super offerta, e siamo certi che sarà molto difficile pensare di rifiutarla. Non fatevela scappare.

Toyota, la Aygo X vede il prezzo crollare

Per rispondere alla crisi delle vendite, i vari costruttori hanno deciso di puntare su offerte e sconti per incentivare il cliente all’acquisto, e va detto che la mossa, in molti casi, ha avuto effetto. La vettura in promozione oggi è la Toyota Aygo X, ora tua a partire da soli 12.400 euro, un affare che difficilmente potrete pensare di farvi sfuggire.

La citycar dalla guida molto facile ed intuitiva potrà essere vostra con un massimo di 6.000 euro di vantaggi, rendendo la vostra estate ancor più entusiasmante. La promozione riguarda i modelli a benzina mediante la formula Toyota Easy Next con rate mensili da soli 119 euro, con un contributo base di ben 3.000 euro messo a disposizione dal colosso giapponese. La cifra salirà a 6.000 euro tramite la rottamazione di un’auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Per approfittare dell’offerta, dovrete versare un anticipo pari a 2.530 euro, con TAN al 6,99% e TAEG al 9,33%, con maxi rata finale pari a 7.130 euro. Vi consigliamo, in ogni caso, di recarvi sul sito web ufficiale della casa del Sol Levante, nella sezione italiana, in modo da poter approfittare di questi grandi bonus statali e di quelli messi a disposizione dal costruttore stesso. L’offerta è davvero irrinunciabile per voi al giorno d’oggi.