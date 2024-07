Toyota, sai quali sono i difetti della Yaris? Ecco in cosa deve migliorare l’amatissima vettura

La Toyota Yaris è una delle auto più vendute al mondo, ma ci sono alcuni aspetti in cui può fare meglio. Andiamo a scoprirli tutti.

Il brand Toyota è il più grande produttore di auto al mondo, che ha chiuso il 2023 con oltre 11 milioni di modello venduti a livello di gruppo, un risultato a dir poco strepitoso. La casa giapponese, nella sua gamma, vanta un modello di nome Yaris, una delle auto più vendute al mondo. Si tratta di un’utilitaria di Segmento B, che è stata prodotta in varie generazione, e che fece il proprio esordio sul mercato delle quattro ruote nel lontano 1999.

Come ogni altra auto, ha subito rivoluzioni e grandi modifiche, facendo la storia del motorsport negli ultimi anni con i tanti titoli mondiali vinti nel mondiale rally, anche con la versione ibrida. Insomma, la Yaris è uno dei più grandi successi nella storia della Toyota, ma anche le vetture che sembrano perfette possono nascondere alcuni punti deboli. Nelle prossime righe, faremo un viaggio tra quelle che sono i suoi difetti, aspetti su cui la casa giapponese potrà lavorare per renderla, a tutti gli effetti, la perfezione assoluta.

Toyota, ecco i difetti della Yaris

Tutte le auto hanno qualche difetto, anche quelle che da tutti vengono considerate come le regine assolute sul fronte dell’affidabilità. Ed infatti, sul sito web “Auto-Doc.it“, sono stati riportati i problemi più frequenti della Toyota Yaris, segnalati da chi l’ha effettivamente posseduta. Uno dei più famosi è un problema di programmazione delle versioni con cambio automatico, per via di un difetto di fabbrica.

Come avviene sempre in questi casi, è stato avviato un richiamo di massa, con migliaia di unità della Yaris richiamate in officina per risolvere il problema. Sul modello HEV del 2020, questo guasto provocava anche uno slittamento del sistema ibrido, andando a causare non pochi grattacapi ai proprietari. Problema frequente, sul modello 2020-2021, è legato ad un malfunzionamento del sensore radar, così come anche dei piccoli guai alla centralina, con il motore che può incappare in qualche problema.

Inoltre, si verificano spesso delle reazioni insolite, provenienti proprio dal motore, a causa delle regolazioni sballate. La Toyota Yaris ha presentato anche un problema legato alla perdita di olio in varie situazioni, oltre che un problema alla valvola, però questi ultimi guai possono anche essere dipendenti da una scarsa manutenzione. Prendetevi sempre cura della vostra Yaris, ed evitare un gran numero di grattacapi.