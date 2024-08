FIAT, sta per tornare la Punto? La clamorosa idea che cambia tutto (VIDEO)

La FIAT Punto potrebbe tornare in azione in modo del tutto inaspettato, e c’è già chi la attende con grande speranza. I dettagli.

La gamma di casa FIAT si sta aggiornando in questi anni, adottando dei design ben più futuristici e di taglio netto con il passato. Uno dei grandi sogni della clientela è quello di poter rivedere in azione la Punto, vale a dire una delle utilitarie di maggior successo del nostro paese, forse la prima in assoluto assieme all’amatissima Panda, che oggi domina la classifiche delle auto più vendute in Italia.

La FIAT Punto fece il proprio esordio nel lontano 1993, ed è stata costruita in tre generazioni. Dopo il successo negli anni Novanta, la versione Grande Punto fu fortemente voluta da Sergio Marchionne, assieme alla 500, per il rilancio del brand a metà degli anni Duemila, ed i risultati furono sensazionali. La Punto è ormai fuori produzione dal 2018 ma il suo ritorno non è affatto escluso, e potrebbe portare innumerevoli benefici alla casa di Torino. Andiamo a vedere quali sono le ultime indiscrezioni.

LEGGI ANCHE -> FIAT, c’è il ritorno di un modello che ha fatto la storia: lo vorranno di nuovo tutti

LEGGI ANCHE -> FIAT, nasce la Panda più piccola del mondo: che sacrilegio (VIDEO)

FIAT, la Punto può derivare dalla Grande Panda

La FIAT ha deciso di riportare in vita molti nomi storici nel corso di questi ultimi anni, come confermano la 600 e la minicar Topolino, presentate nel 2023. Entrambi i modelli, tuttavia, non hanno alcun legame con quelle che erano le peculiarità delle loro progenitrici, così come avverrà anche con la Multipla che arriverà nel 2025, e che niente avrà a che fare con la monovolume prodotta tra il 1998 ed il 2010.

Infatti, essa diventerà un SUV derivato dalla nuova Grande Panda, così come avverrà anche per la Fastback nel 2026. Ebbene, pare che la FIAT possa presentare anche una Punto derivata dalla Grande Panda, ma per il momento è difficile dire se ciò accadrà o meno e soprattutto quando. Di certo, anche nel caso della Punto di legami con il passato ce ne sarebbero ben pochi.

Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube di Tommaso D’Amico, possiamo ammirare un render della Punto rivista in versione moderna, ma comunque ispirata all’utilitaria del passato. Ormai si è capito che Stellantis sta puntando solamente sui SUV, ed è probabile che anche una nuova, ipotetica Punto, sia di quello stampo in futuro.