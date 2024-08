FIAT, c’è il ritorno di un modello che ha fatto la storia: lo vorranno di nuovo tutti

La FIAT sta già pensando ad un grande ritorno sul mercato, una vettura che ha fatto la storia della casa di Torino. I dettagli.

Il brand FIAT ha avviato un’operazione di completo rifacimento della propria gamma, in modo da poter essere competitiva anche fuori dai confini nazionali. Il 2023 è stato l’anno del lancio del B-SUV 600 e della minicar Topolino, mentre poco meno di un mese fa sono stati tolti i veli alla nuova Grande Panda, altro Sport Utility Vehicle di Segmento B, che traccia una netta linea di demarcazione con la Panda in versione citycar.

La Panda è dunque ora disponibile in due diverse varianti, con la citycar che viene prodotta in Italia, presso Pomigliano d’Arco, mentre il B-SUV nasce in Serbia, nello stabilimento di Kragujevac, ed è costruita sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, condivisa con la nuova Citroen E-C3. La FIAT Grande Panda è disponibile sia in versione full electric che come ibrida a benzina, per cui la casa di Torino ha scelto di dare una possibilità di scelta ai propri clienti. A questo punto, andiamo a dare uno sguardo ad un mito del brand italiano che è pronto a tornare sul mercato.

FIAT, torna la versione 4X4 della Panda

La FIAT ha prodotto un gran numero di auto che sono rimaste nel cuore degli appassionati, e nel 2026 potrebbe tornare in azione la versione 4X4 della Panda, che nascerà, nel caso in cui venisse confermata, sulla base della Grande Panda, per cui sul SUV di Segmento B. La versione a trazione integrale fece il proprio debutto nel 1983, ed ha compiuto 40 anni lo scorso anno.

Per l’occasione, è stata celebrata con un’edizione celebrativa, la 4X40, realizzata in appena 1.983 esemplari, tutti venduti. Il CEO Olivier Francois non ha affatto escluso il ritorno della 4X4 basata sulla Grande Panda, ma come detto, non la vedremo sul mercato prima del 2026. Ovviamente, sarà un veicolo collocato tra i SUV di Segmento B, e la avremo sia ibrida a benzina che full electric, proprio come la Grande Panda in versione base.

L’obiettivo è quello di ripristinare una FIAT Panda 4X4, ricordando che la versione citycar, che è stata appena rinnovata e presentata a fine febbraio, non presenta più la variante a trazione integrale. A questo punto, non ci resta altro da fare se non attendere ulteriori istruzioni in chiave futura, nella certezza che la casa di Torino voglia stupire i suoi fan.