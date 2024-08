F1, Verstappen annuncia la data del suo ritiro: fan a bocca aperta

Il 3 volte campione del mondo, Max Verstappen, non ha intenzione di invecchiare nel circus come Alonso ed Hamilton. Ecco cosa ha confessato.

Fernando Alonso ha celebrato il suo 43esimo compleanno con un ulteriore prolungamento contrattuale con l’Aston Martin. Lo spagnolo non si sente ancora pronto ad appendere il casco al chiodo, mentre Lewis Hamilton ha abbracciato una nuova sfida sull’orlo dei 40 anni. L’anglocaraibico vorrebbe issarsi sul tetto del mondo, superando anche Michael Schumacher, al volante della Ferrari.

Max Verstappen, dal canto suo, non ha questi obiettivi. Nel corso della sua carriera si è già tolto diverse soddisfazioni, diventando il terzo pilota più vincente all time. Il numero 1 della Red Bull Racing, salvo clamorose sorprese, festeggerà il suo quarto titolo mondiale di fila al termine del campionato 2024. Ha un vantaggio rassicurante sui diretti avversari sebbene la RB20 non si è rivelata essere un progetto top come la wing car dello scorso anno.

Il suo dominio potrebbe essere, seriamente, messo in discussione nel 2025 quando compirà 28 anni. L’addio di personaggi di spicco come Newey e Wheatley ha aperto a nuovi scenari. Al termine dell’attuale ciclo tecnico il team con sede a Milton Keynes perderà anche la storica partnership con Honda. Max potrebbe anche cambiare aria per dimostrare di poter vincere con due auto diverse, come è riuscito sia a Schumacher che ad Hamilton che lo precedono nelle graduatorie all time.

L’addio annunciato di Verstappen

Godetevi le performance del figlio d’arte di Jos ora perché non rimarrà così a lungo nel circus. Il classe 1997 è già un uomo con degli obiettivi diversi rispetto ai suoi coetanei. In questa annata ha vissuto momenti di tensioni con Norris e alcuni elementi della sua squadra, tra cui l’ing. di pista Lambiase. Quando non vince un cannibale come Verstappen non può essere contento.

In una intervista rilasciata a Gaetan Vigneron, il driver della Red Bull Racing ha spiegato cosa è accaduto con l’amico Lando Norris dopo i contrasti dell’Austria: “Naturalmente le amicizie in F1 sono possibili. Ci rispettiamo in pista e facciamo sport insieme. La generazione più giovane è così, perché siamo cresciuti insieme sui kart”. Per l’olandese non vi sono particolari problemi con il collega inglese. In merito al suo futuro è stato chiaro. “Dove sarò tra 10 anni? Sarò in pensione! Di certo non sarò qui!”, ha annunciato Max. Questo vuol dire che si ritirerà , decisamente, prima di Alonso ed Hamilton.