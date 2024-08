Verstappen in Mercedes, spunta il retroscena che non ti aspetti: ecco cosa accade

Max Verstappen è uno dei piloti più ambiti in F1 e potrebbe arrivare a cambiare team dopo anni di crescita in Red Bull.

In F1 sicuramente Max Verstappen attualmente è uno dei piloti più ambiti sul mercato. Il driver olandese ha già vinto 3 titoli iridati e potrebbe vincerne un quarto durante questa stagione. L’idillio in casa Red Bull però dopo diversi anni sembra essersi incrinato. Tutto è cominciato con lo scandalo Horner che ha visto la squadra austriaca protagonista. Una situazione surreale che si è conclusa con un nulla di fatto o quasi.

Jos Verstappen, papà di Max, infatti, nei giorni successivi ha attaccato il numero delle Lattine. Come se non bastasse il figlio di recente, dopo le brutte prestazioni in pista che lo hanno portato ad un digiuno da vittorie di addirittura 4 gare è apparso molto nervoso contro il team in Ungheria. Resta alla finestra la Mercedes, che sinora non ha ancora annunciato chi sostituirà Lewis Hamilton a partire dalla prossima stagione.

Verstappen-Mercedes: spunta il commento di Villeneuve

Il nome più caldo al momento sembra essere quello di Antonelli, ma sappiamo perfettamente che Wolff sogna il colpo grosso Verstappen. L’ha praticamente dichiarato più volte. Il manager non aspetta altro che vedere qualche incrinatura nel rapporto tra l’olandese e la Red Bull per affondare definitivamente il colpo. Staremo a vedere.

Intanto però, ai microfoni di InstantCasino.com, Villeneuve ha detto la sua sulla possibile operazione Verstappen–Mercedes: “Dipende da cosa c’è a disposizione. Non c’è posto in McLaren. Andrebbe meglio in Mercedes? Prenderebbe il posto di George Russell o Andrea Kimi Antonelli? Sono entrambi junior Mercedes e ci puntano molto. La Mercedes probabilmente vorrebbe ingaggiare Verstappen solo per derubare il grande rivale, la Red Bull, del suo pilota di punta”.

Il pilota canadese ha poi così concluso: “In questo momento per Verstappen non c’è una buona squadra a cui rivolgersi, ma lungo termine dobbiamo vedere. Lui è stato nella bolla Red Bull per tutta la sua carriera. Non sarà facile ottenere quell’atmosfera confortevole in un altro team”.