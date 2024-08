Toyota, la novità scalda il cuore ai fan italiani: cresce l’attesa per un nuovo bolide GR

La Toyota ha creato vetture da sogno negli ultimi anni, ma non tutte sono arrivate alle nostre latitudini. Scopriamo i piani del brand giapponese.

Chiamarsi Toyota significa commercializzare solo prodotti eccellenti. Non sono ammessi errori e con questa mentalità che sono nate automobili perfette. Sul piano estetico il design futuristico inaugurato con il nuovo corso ibrido può piacere o meno, ma per quanto concerne l’affidabilità dei motori non vi sono dubbi alcuni. Il marchio numero 1 al mondo per vendite ha riscoperto il piacere della sportività autentica con il lancio della pepatissima linea GR.

Le sigla GR sta per Gazoo Racing ed identificano le auto con un animo corsaiolo della gamma Toyota. Il successo della Yaris GR non sarà mai avvicinabile dalle sorelle maggiori, ma c’è un modello di fascia media che non abbiamo ancora avuto il piacere di apprezzare alle nostre latitudini. Toyota scelse di vendere i primi 570 esemplari di GR Corolla attraverso il sistema della lotteria. Un sistema non proprio meritocratico che scatenò polemiche. Date una occhiata anche alla fine di questa GR86.

La media del brand giapponese venne lanciata due anni fa in una versione ad alte prestazioni che non è stata commercializzata in Europa. Nel Nord America si sono divertiti tantissimo a bordo della versione sportiva della Corolla. Ora le cose potrebbero cambiare perché è stata aggiornata ed affinata in numerosi aspetti tecnici, aprendo ad una speranza anche agli appassionati italiani.

Toyota, pronta a calare l’asso in Europa

La cinque porte giapponese da oltre 300 cavalli è sempre più desiderata dagli appassionati italiani, sebbene al momento non sia ancora disponibile. In un comunicato stampa i vertici della casa nipponica hanno fatto sapere che sarà vendibile anche al di fuori del Nord America. Il motore è stato ottimizzato, mentre il posteriore è stato perfezionato per una tenuta di strada da sogno. I tecnici hanno aumentato la coppia massima di 30 Nm per raggiungere i 400 di picco, cosa che avviene tra i 3.000 e i 4.800 giri.

E’ stato lanciato un nuovo cambio automatico GAZOO Racing Direct a 8 velocità, ereditato direttamente dalla GR Yaris recentemente rinnovata. La nuova Corolla GR è più veloce ed è stata migliorata anche con un nuovo impianto frenante. Il sistema di trazione integrale GR-Four AWD con tre modalità selezionabili rende la vettura un sogno per tutti coloro che amano anche le scampagnate. Venderebbe tantissimo anche nel Vecchio Continente, sebbene in Italia dovrebbe poi costare tanto il mantenimento a causa del superbollo.