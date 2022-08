La Toyota GR86 va in fiamme: il bolide è carbonizzato (VIDEO)

Che gran peccato vederla così, ecco una bellissima Toyota GR86, sicuramente nuova, che prende letteralmente fuoco in strada.

Sono tantissimi i video di auto che compiono cose bizzarre, che ci arrivano ormai dal web. Tutti hanno un cellulare in grado di riprendere pochi istanti di follia, dove magari il ricco proprietario di una bellissima vettura, finisce fuori strada e la distrugge, oppure eventi un po’ più sfortunati, dove comunque l’esito è quello: un’auto da diverse migliaia di euro, buttata via per sempre.

Adesso poi, c’è anche la strana e pericolosa sfida su Tik Tok, su come rubare le auto. Sì, avete letto bene, dei veri e propri tutorial sia sulla piattaforma che su YouTube, che insegna a rubare le vetture. Lo avevamo detto che si trova proprio di tutto ed in fin dei conti, non si smette mai di imparare che le cose bizzarre che possono inventarsi alcuni soggetti, non sono mai finite.

La pessima fine della Toyota GR86 azzurra

Oggi però, assisteremo ad una storia un po’ più comune, ma davvero triste. La vettura che costa tanti soldi, che prende fuoco. Se siete amanti di motori ed auto di un certo livello, vi farà davvero male guardare il prossimo video, ma vi raccomandiamo di provare una sensazione ancor più amare, ammirando anche la Lamborghini Urus distrutta dal clamoroso incidente. Così, avrete la giornata davvero rovinata.

Sarà sicuramente così, anche perché il modello protagonista del prossimo video è una Toyota GR86, apparentemente nuova di zecca. Questo, è comunque un modello uscito da poco ed in fin dei conti, non ci vuole chissà quale calcolo per capire che se il proprietario non l’avesse acquistata da poche settimane, la vettura non ha comunque che qualche mese. E purtroppo è lì che ha finito la sua corsa, visto che l’incendio che la vede protagonista nel video realizzato da un amatore, l’ha letteralmente distrutta. Non si conosce il motivo del presunto crash, perché il video inizia con la macchina già per strada, abbandonata dal conducente ed in fiamme.

Le immagini, dopo qualche secondo cambiano e continuano però a puntare la meravigliosa vettura giapponese. Davanti, è totalmente carbonizzata, fin dopo lo sportello anteriore. Non ci sarà nulla da fare, la vettura può solo essere distrutta, visto che ha perso tutto il suo lato anteriore. Impressionante, ammirare la fiancata e capire quanto l’azzurro vivo della vernice sia stato spazzato via dal grigio e nero provocato dal fuoco.