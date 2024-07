Una Ferrari vestita da Ford, l’ibrido che ha fatto scandalo: mai vista una roba così

Esiste una Ferrari fatta insieme ad una Ford. Un vero mostro di Frankenstein che viaggia a metà tra lo scandalo e la curiosità.

Il nome Ferrari è indissolubilmente legato alla leggenda dell’automobilismo. Pochi brand sono diventati celebri negli anni come quello di Maranello. Oggi le vetture del Cavallino Rampante sono una sorta di status. Un vessillo da mostrare. Nel passato però c’è stato chi ha provato a creare degli ibridi sfruttando proprio la tecnologia della Casa emiliana.

In particolare c’è un ibrido che è una dicotomia vivente: ovvero la Deucari, un Ford roadster del 1932 con motore Ferrari. Fu costruita nel 1979 da Dick “Magoo” Megugorac per Brian Burnett. Quest’ultimo voleva una carrozzeria americana e il rombo di motori della Rossa. Fu montato così uno splendido V-12.

Tutti i dettagli sulla Deucari Ferrari

Nonostante l’imponenza del propulsore le linee della vettura non furono di molto modificate. Fu realizzato per l’occasione un nuovo tipo di cofano. La vettura abbracciò il gradimento del pubblico che nel 1979, al Grand National Roadster vinse il prestigioso premio America’s Most Beautiful Roadster.

Attualmente il proprietario di questa Deucari è Rich Hubbard. L’uomo ha affermato di riscontrare ancora il gradimento della gente quando passa con quell’auto in strada. In particolare si è detto felice della scelta presa di comprare quest’auto iconica che siamo certi farà innamorare ancora tanti amanti dei motori.