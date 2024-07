Google Maps, arriva la svolta definitiva: italiano pronti a tornare ad una vecchia conoscenza

Google Maps può essere sostituito? Arriva una novità dal passato che cambia nuovamente le carte in tavola in questo settore.

Google Maps ormai da qualche anno è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli automobilisti. Certo il sistema si è spesso modificato arricchendosi sempre di più i nuovi particolari. Uno di questi è il costo del pedaggio che ora compare su determinate tratte, la segnalazione d autovelox e distributori di benzina e la possibilità di poter salvare determinati luoghi.

Negli anni Google Maps si è affinato sempre di più sia per la tecnologia utilizzata dal colosso americano, che per l’utilizzo intenso dei tanti utenti che hanno aiutato a migliorarlo. Oggi Maps è un punto di riferimento a livello globale, ma è affiancato in questo anche da altre app come ad esempio Waze.

TomTom AmiGo: si torna indietro per la navigazione

Chi ha pagato le maggior conseguenze di questo exploit dei navigatori da telefono sono stati i vecchi produttori di navigatori, in particolare TomTom che era leader nel settore. Da qualche anno però anche il noto Marchio ha deciso di adattarsi ai tempi lanciandosi sul nuovo mercato con l’app TomTom AmiGo.

Tramite quest’app si riescono a consultare naturalmente tutte le mappe necessarie e in particolare ci sono gli avvisi sugli autovelox. Inoltre AmiGo permette di personalizzare i percorsi in base alle proprie esigenze e alla propria auto.

Il brand TomTom si è quindi in un certo senso reinventato in questo nuovo settore con un’app davvero funzionale. L’app in questione si trova sia su dispositivi Android che iOS ed è gratuita. Su Google Play l’ultimo aggiornamento è stato rilasciato lo scorso 24 luglio. Certo TomTom paga nel confronto diretto con Maps il fatto di non potersi integrare con Android CarPlay, ma è sicuramente un’applicazione di assoluto valore. Una sicurezza nel campo della navigazione.