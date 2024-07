Crisi auto elettriche: il confronto tra l’Italia e gli altri Paesi è impietoso

L’industria 2.0 dell’Automotive stenta ancora a decollare alle nostre latitudini. Vediamo come è messa l’Italia rispetto ad altre Nazioni.

In Europa tra 11 anni arriverà l’obbligo di vendita di sole vetture alla spina. La questione ha aperto a degli scenari impensabili sino a pochi anni fa. Tantissimi costruttori storici hanno deciso di trasformare le gamme, convertendosi a questo volere elettrico che è partito dall’alto. Gli italiani non sembrano pronti alla transizione elettrica per svariati motivi.

Partiamo dal presupposto che non vi sono nemmeno le condizioni economiche per acquistare, senza incentivi, le vetture alla spina. Inoltre, in pochi hanno le migliori condizioni domestiche per installare delle colonnine di ricarica. Inoltre, la futura rivendita è un problema serio. La svalutazione è molto impattante e vi sono anche svariati problemi assicurativi con costi elevatissimi. L’assenza di sound e un peso maggiore determina anche un piacere di guida inferiore. Gli italiani sono interessati all’apparire molto più di norvegesi, svedesi e altri popoli.

Con la carenza di una rete di colonnine di ricarica perché un automobilista dovrebbe abbandonare la strada vecchia per quella nuova? In nome dell’ecologia, semplice a detta dei vertici di Bruxelles. In alcuni Paesi i progressisti green stanno trascinando il mercato dell’Automotive. Ayvens ha pubblicato la sua annuale Mobility Guide per il 2024, elencando le Nazioni che, fronte elettrico, stanno facendo dei passi da gigante. L’adozione delle auto elettriche, la qualità dell’infrastruttura di ricarica, regolamentazioni e tassazione stanno avendo un forte impatto sulle vendite.

Il mercato delle auto elettriche in Italia

Sul podio vi sono 3 Nazioni del Nord Europa: Norvegia, Paesi Bassi e Finlandia. L’Italia è finita nella seconda fascia, ovvero quella del Transitioning con punteggi tra il 40 e il 59 (punteggio 54), ossia non vi sarebbero le condizioni di uno sviluppo come i 13 Paesi di prima fascia perché, nonostante un intessere, non vi sono passi in avanti concreti per la diffusione delle EV.

Circa la diffusione di veicoli EV l’Italia ha ricevuto solo 10 su 25 (8 su 15 per quanto riguarda il Total Cost of Ownership (TCO), ovvero il costo dell’auto in un periodo di 48 mesi/120.000 km) con scarse infrastrutture, agevolazioni e altri elementi. Nonostante vi siano tantissimi modelli in offerta, gli italiani non sembrano convinti nemmeno dalla regolamentazione e dalla tassazione dell’energia. Occorre far tantissimo per rientrare nella categoria dei Paesi che svilupperanno un sistema compatibile con un fabbisogno collettivo. Almeno i prezzi stanno colando a picco sul mercato dell’usato.