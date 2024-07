Auto, arriva la svolta: colano a picco i prezzi delle auto elettriche

Uno dei più grossi limiti alla diffusione delle auto elettriche è rappresentato dal costo di listino proibitivo. La musica sembra essere cambiata.

Auto elettrica si o no? Il dubbio di tantissimi automobilisti di oggi è quello se passare, magari sfruttando gli ecoincentivi, ad una vettura elettrica o tenersi stretta la cara vecchia auto termica. La dead line del 2035 imporrà la sola vendita di auto alla spina, mandando in soffitta almeno in U.E le auto a benzina, diesel e persino ibride, ma il futuro è una pagina oscura tutta da scrivere.

Se nelle stanze dei bottoni tutto sembra cambiare alla velocità della luce, quello che risultava rimanere stabile era il costo delle EV. Dopo la pandemia ci sarebbe dovuto essere un cambio di passo ma il prezzo delle batterie agli ioni di litio è continuato ad aumentare, rendendo sempre meno competitiva l’industria delle auto elettriche.

Il mercato dell’usato, conseguentemente, è schizzato alle stelle. Per questo motivo conserviamo uno dei parchi circolanti più vetusti d’Europa. Dopo un periodo piuttosto lungo dove i listini hanno proposto solo auto elettriche costosissime, finalmente vi è stata una inversione di tendenza, almeno per l’usato.

L’analisi che fa felici i progressisti delle EV

Secondo il nuovo Indice AGPI di AutoScout24, che analizza tutti i prezzi delle auto usate in vendita sul portale, nei primi 6 mesi del 2024 il valore medio è sceso a 21.650 euro, in calo dell’1,9% rispetto al trimestre precedente e del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Finalmente c’è stata una diminuzione rispetto a maggio 2024 dove si è registrato -0,4%, rispetto a giugno 2023 dove il calo è stato del 3,8%. Il valore medio dell’usato è calato così del 2,5%.

Le EV usate hanno prezzi medi in calo, così come le auto termiche. Discorso analogo si può affrontare anche per le ibride. Il prezzo medio, nel secondo trimestre 2024, è stato di 34.140 euro, in calo del 3,7% rispetto allo scorso anno. Il prezzo medio del diesel, secondo l’analisi, è crollato a 18.780 euro nel secondo trimestre 2024 (-3,6%). A giugno il calo è arrivato a 18.630 euro, -10% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il prezzo medio delle EV è addirittura inferiore alle auto ibride: 28.980 euro nel secondo trimestre 2024, in calo del 10,8% rispetto all’anno scorso. Il prezzo medio, a giugno, si è abbassato a 28.190 euro, in calo del 15,9% rispetto a giugno 2023.