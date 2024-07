Una Porsche è completamente fatta a pezzi: avrete un colpo al cuore

Vi sono proprietari di supercar che non hanno nessun rispetto dei proprio gioielli. Guardate come è stata ridotta questa magnifica Porsche.

Nel mondo pochissimi appassionati possono consentirsi il lusso di guidare una supercar. La fortuna di avere i soldi per acquistare una Porsche sono stati buttati all’aria da un utente che ha deciso di sfruttare una potente Panarema per un fuoristrada molto rischioso.

Nata per omaggiare i leggendari successi della casa di Stoccarda nelle super sfide classe in America, la vettura di lusso 4 porte ha avuto molto successo perché ha inaugurato un nuovo corso. E’ stata commercializzata dalla fine di maggio 2009, è diventata una delle Porsche più vendute della gamma. Il motivo? E’ potente, comoda e versatile. Inoltre, il modello turbo soddisfa tutte le esigenze dei clienti dall’animo corsaiolo.

L’auto è curata nei minimi dettagli e non dovrebbe servire per affrontare guadi. Ogni minimo dettaglio è pensato per le più alte performance. La vettura rappresenta la soluzione ideale per un amante del brand Porsche che non vuole rinunciare al lusso insieme alla sua famiglia. Sotto il cofano la Panamera Turbo vanta un motore biturbo V8 da 4,8 libri capace di sviluppare 382 kW (520 CV) e di oltrepassare i 300 km/h. Da 0 a 100 km/h si copre in appena 4 secondi. La coppia massima, pari a 700 Nm, si raggiunge quando i giri al minuto sono compresi tra i 2250 e i 4500.

Il botto della Porsche

La volontà dell’automobilista è quella di fare a pezzi un capolavoro. Già nel primissimo attraversamento nel guado fangoso, come riportato sulla pagina IG Supercar.fails, la Porsche subisce il distacco totale del paraurti anteriore. Non pago il protagonista di questa avventura off-road ha deciso di travolgere il paraurti, passandoci sopra.

Un Distruction Derby senza gloria che ha portato la Panarema ha subire anche pesanti colpi sotto la carrozzeria. La Porsche Panamera è piuttosto accessibile sul mercato dell’usato, ma vale comunque un discreto gruzzolo. L’obiettivo di questo acquirente sembra proiettato, esclusivamente, a fare a pezzi l’intera vettura. Per qualche manciata di view gli youtuber fanno cose allucinanti, come perdere danaro in un secondo. Non sembra troppo dispiaciuto delle ammaccature della Panarema il protagonista.

Sebbene non si tratti di una iconica 911 le immagini fanno male al cuore. Per noi appassionati di motori è sempre spiacevole vedere maltrattate certi gioielli e non è la prima volta che accade. Vi lasciamo alle immagini del filmato.