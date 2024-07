Qual è la migliore auto elettrica sul mercato: la più efficiente è proprio lei

Nel 2024 è diventato piuttosto complesso scegliere l’auto elettrica migliore. C’è una ampia scelta di modelli ma oggi eleggeremo una sola regina.

L’industria delle quattro ruote elettriche sta continuando a sfornare nuovi modelli di assoluto valore. L’offensiva cinese sta mettendo in seria crisi i major americani ed europei. Se in Italia c’è ancora una certa riluttanza a cambiare la vecchia auto a combustione interna per una alla spina, il discorso cambia in alcune realtà dove le EV rappresentano a pieno il nuovo parco circolante.

Per molti l’auto elettrica è una trovata, strettamente, politica, ma questo articolo è rivolto ai progressisti green che stanno, seriamente, prendendo in considerazione la transizione. Gli Ecobonus stanno spingendo un settore che, per ora, vede una sfida aperta tra tantissimi marchi che hanno creduto nella diffusione delle auto full electric. Nel prendere la scelta più giusta occorre considerare diversi fattori e soprattutto le performance dei modelli di punta.

Un tempo una vettura si sceglieva anche sulla base del sound dei motori termici, mentre oggi l’asset si è spostato sull’autonomia delle batterie. In questo nuovo scenario, gli automobilisti 2.0 devono saper fare un bilancio tra esigenze economiche, di mobilità e di sostenibilità ambientale. Chi cerca una city car alla spina ha l’imbarazzo della scelta, ma il discorso cambia se si vuole una vettura pronta a qualsiasi evenienza, non esclusivamente urbana. Si tratta, inoltre, di un quadro in continua evoluzione perché stanno sbucando nuove marchi come funghi.

L’auto elettrica dei sogni

In un industria, completamente, nuova vi sono nomi inediti che si stanno ritagliando uno spazio enorme. Non è un caso che, a livello globale, i due brand con maggiori vendite del 2023 siano stati la Tesla e la BYD. La gamma delle auto elettriche disponibili in Italia è in costante crescita, con modelli che spaziano dalle utilitarie, ai SUV e alle berline di lusso. Sempre al top delle classifiche mondiali c’è il modello più riuscito della gamma Tesla, ovvero la Y.

Nata dall’estro del designer Franz von Holzhausen, già creatore degli altri modelli Tesla, ovvero Model S, Model X e Model 3, la Model Y ha avuto un successo planetario. Sono 3 le versioni principali: la Long Range, dotata di due motori, trazione integrale e di una potenza di 514 CV. Le performance già sono da brivido con uno 0-100 km/h coperto in 5,1 secondi. Il top di gamma è la versione performance con una velocità massima a 241 km/h, mentre l’accelerazione 0-100 km/h è coperta in soli 3,7 secondi. Per soluzioni tecnologiche, design minimalista, interni futuristici e aiuti alla guida la berlina americana è il top oggi sul mercato. Prezzo? A partire da € 42.690.