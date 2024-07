F1, Fernando Alonso stuzzica la Ferrari: arriva l’ennesima provocazione

Fernando Alonso ha la capacità di provocare i rivali anche nei momenti meno propizi. Sentite cosa ha appena annunciato sulla Ferrari.

Il bicampione del mondo in forza all’Aston Martin ha deciso di prolungare tutti i suoi record di longevità nel circus, firmando un nuovo accordo con il team inglese. Lawrence Stroll lo ha convinto a rimanere in Inghilterra a suon di milioni e con la visione di un piano di crescita che non troverebbe, ad oggi, in nessun’altra realtà.

La Ferrari, al momento, si trova in una confusione totale. Tanti tecnici sono usciti dal reparto corse e non sono stati rimpiazzati. Ultimo di una lunga lista è Enrico Cardile che ha scelto di dimettersi dal suo prestigioso incarico in Ferrari per provare a fare la storia in Aston Martin. Dirigerà il progetto della nuovo corso con tanto entusiasmo. La Honda fornirà le Power Unit all’Aston Martin dal 2026 e, probabilmente, arriverà anche il progettista Adrian Newey.

Nuovo corso per l’Aston Martin

Arriverà una nuova factory che sta attirando tantissimi tecnici di fama mondiale. “Stiamo andando nella giusta direzione adesso, e penso che la squadra sta diventando davvero molto forte, molto attraente per il resto dell’anno e soprattutto per il futuro, anche per l’anno prossimo e per il 2026, quando avverrà il cambiamento dei regolamenti“, ha annunciato Alonso al Festival of Speed di Goodwood, come riportato da Formulapassion.it.

Fernando Alonso sta già pensando al futuro perché il presente del team inglese non è all’altezza delle ambizioni. “Tutti i migliori ingegneri e i migliori progettisti vengono in Aston Martin, a Silverstone, dove ci sono le migliori strutture della Formula 1. Quindi penso che il futuro sia luminoso, sono molto entusiasta e sono pronto a divertirmi anche al volante“, ha sancito l’asturiano. Il riferimento è ad Enrico Cardile che ha lasciato da pochissimo il team italiano per sposare il nuovo progetto. La Ferrari ha puntato tutto su Hamilton.

Se il magnate canadese dovesse strappare Newey, realmente, alle lusinghe del Presidente John Elkann sarebbe l’ennesima dimostrazione che Modena non è più il place to be per i migliori tecnici. Enrico Cardile, nuovo Chief Technical Officer a partire dal 2025, rappresenterà un valore aggiunto per una squadra che vorrà lottare con McLaren, Mercedes, Ferrari e soprattutto Red Bull Racing a partire dal 2026, cavalcando anche il nuovo corso regolamentare. Alonso ha ancora il dente avvelenato per come è finita la sua storia d’amore con Ferrari, dopo due riconoscimenti iridati persi all’ultima gara.