La Ferrari ha deciso di puntare su Hamilton? Le parole di Vasseur sono inequivocabili

Nel 2025, Lewis Hamilton e la Ferrari uniranno le forze, ed il team principal Frederic Vasseur ha parlato chiaro. Ecco cosa aspettarsi.

Dopo un’attesa durata 945 giorni, Lewis Hamilton è tornato sul gradino più alto del podio, ottenendo il successo numero 904 nella sua leggendaria carriera, proprio davanti al suo pubblico. Sir Lewis si è portato a casa la nona vittoria sul tracciato di Silverstone, e nessuno ha vinto come lui su una stessa pista, superando così Michael Schumacher, che non è andato oltre le 8 affermazioni su un medesimo tracciato.

Dopo un periodo difficile sul fronte sportivo, Hamilton è tornato a far capire qual è il suo valore, ed il motivo per il quale ha vinto sette titoli mondiali. Al volante di una Mercedes rivitalizzata dal punto di vista tecnico, il britannico ha gestito al meglio una gara corsa in condizioni difficili, dove la pioggia ed il sole si sono alternati in continuazione. Nel finale, sia lui che la McLaren di Lando Norris montavano la gomma soft, ma mentre il giovane connazionale è crollato in termini di performance, la leggenda di Stevenage ha tenuto dietro la Red Bull di Max Verstappen, gestendo al meglio la sua gomma.

Hamilton, pronto a fare da protagonista in Ferrari

La Ferrari, in crisi tecnica ed in caduta libera nelle classifiche mondiali, ha bisogno come il pane di una figura del calibro di Lewis Hamilton, anche se risulterà fondamentale portare a Maranello anche Adrian Newey, che attualmente viene dato vicino all’Aston Martin. Dal canto suo, il sette volte campione del mondo può essere un faro per il Cavallino, che punta molto su di lui.

In un’intervista rilasciata al “Financial Times“, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha fatto capire quanto Sir Lewis volesse arrivare a Maranello, avendo capito che la Rossa è la miglior soluzione per puntare al titolo in tempi brevi. Inoltre, il manager francese si è fatto sfuggire anche quella che è la durata del contratto del futuro pilota del Cavallino.

Ecco le sue parole: “Ingaggiare Hamilton è stato importante, perché ha mandato un messaggio nel paddock. Lui ha capito che con la Ferrari avrebbe avuto le maggiori possibilità di vincere il mondiale, nelle stagioni 2025, 2026 e 2027“. Con queste dichiarazioni, Vasseur ha confermato quelle che erano state le indiscrezioni passate, relative al fatto che ha firmato un contratto 2+1, valido dunque sino al 2026 con opzione di rinnovo per l’anno successivo.