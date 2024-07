Valentino Rossi, la rivelazione sul suo futuro: ha preso una decisione che cambierà tutto

Il percorso futuro del 9 volte iridato Valentino Rossi in MotoGP è giunto ad un bivio. Ecco cosa ha scelto per il suo team VR46.

Valentino Rossi, nelle vesti manageriali, ha trovato una nuova dimensione. Oltre a divertirsi in pista al volante della BMW del team WRT ha continuato a spingere sull’acceleratore in top class. L’idea di creare una Academy di primissimo livello ha reso possibile la realizzazione di un sogno per tanti giovani che non avrebbero avuto le possibilità economiche per emergere nel Motomondiale.

Valentino Rossi nel suo primo biennio in MotoGP ha puntato su suo fratello minore, Luca Marini, e sul pilota romagnolo Marco Bezzecchi. Quest’ultimo ha subito dato delle risposte importanti, issandosi sul podio. Nel 2023 il Bez è addirittura arrivato a vincere 3 tappe e ha concluso l’annata al terzo posto della graduatoria alle spalle degli imprendibili piloti della casa di Borgo Panigale, Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

La scelta di puntare su straordinarie Desmosedici si è rivelata corretta. Il centauro di Tavullia sapeva che in Yamaha non vi erano i presupposti tecnici per gestire un team satellite focalizzato alla crescita di giovani talenti. Purtroppo la GP23, in questa annata, si è rivelata troppo obsoleta rispetto alla moderna GP24. Bezzecchi ha scelto di lasciare la squadra per legarsi al team factory dell’Aprilia. Una decisione che ha spizzato il Dottore che già aveva dovuto ripiegare su Fabio Di Giannantonio a causa del passaggio di Marini in HRC, nel 2023, al posto di Marc Marquez.

MotoGP, la scelta di Valentino Rossi

Il campione di Tavullia ha visto segnali positivi nelle ultime tappe dal suo pupillo Franco Morbidelli in Pramac. Il centauro romano è tornato competitivo. Diggia, dal canto suo, è cresciuto e potrebbe decidere di restare un altro anno con il team VR46. Questo implicherebbe che il nuovo acquisto di Ducati, Fermin Aldeguer, finirebbe per prendere il posto di Marc Marquez in Gresini, affiancando Alex.

Il team VR46 avrà una GP25 nel 2025. Il manager Uccio Salucci, come riportato su Motosan.es, ne vorrebbe due: “Sto spingendo forte per avere la seconda moto ufficiale, ma non è facile. Stiamo lavorando proprio adesso per vedere se la Ducati può soddisfare la nostra richiesta. Nella peggiore delle ipotesi utilizzeremo solo una moto ufficiale con una seconda che sarà una GP24 con tutte le evoluzioni possibili a fine anno. La nostra idea è avere Morbidelli. Al momento però non c’è nulla di chiuso”.

Valentino Rossi, ambassador Yamaha, ha preferito continuare con Ducati. “Quando io e Vale abbiamo parlato eravamo d’accordo su un punto: la sua storia non può condizionare i progetti sportivi che nascono dopo – ha sancito Salucci – siamo riusciti a tenere i progetti separati e non è detto che un giorno le strade non si uniscano nuovamente“.