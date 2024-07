Franco Morbidelli “chiama” Valentino Rossi: può realizzarsi il sogno

Franco Morbidelli si candida per un posto “accanto” a Valentino Rossi. I tifosi già sognano la magica accoppiata.

Franco Morbidelli sinora non ha avuto propriamente una carriera fortunata. Solo qualche anno fa era considerato uno dei migliori talenti della MotoGP. Poi negli ultimi anni è finito risucchiato in quel vortice che si chiama Yamaha. Il rider italiano nel 2020 aveva sfiorato la vittoria nel Mondiale arrivando alle spalle di Mir, poi guai della moto di Iwata hanno trascinato anche lui nelle retrovie. A peggiorare le cose anche una serie di infortuni che lo hanno frenato.

In estate Morbidelli ha preso una decisione importante e coraggiosa passando nel Team Pramac e ottenendo una Ducati. Purtroppo però la sfortuna lo ha seguito anche qui. Dopo una caduta nei test pre-stagionali, infatti, il pilota italiano è stato costretto a saltare tutta la preparazione alla nuova annata. Questo lo ha costretto ad adattarsi alla nuova moto durante le prime gare del Mondiale dove inevitabilmente i risultati non sono stati esaltanti.

Morbidelli strizza l’occhio alla VR46

Ora però le cose si stanno sistemando per lui e non a caso è tornato a lottare per posizioni importanti. Intanto però impazza il mercato in MotoGP con il 2025 che potrebbe rivelarsi una delle annate più concitate di sempre. Il Team Pramac passerà alla Yamaha e in Ducati ci saranno quindi 2 moto in meno clienti. Allo stesso tempo Bezzecchi ha lasciato la VR46 e in queste ore si fa insistente una voce che vorrebbe Morbidelli correre con la squadra del suo mentore Valentino Rossi.

Come riportato dai colleghi di Motorsport.com, Morbidelli ha detto la sua su questa voce: “Correre per Vale sarebbe una cosa incredibile, la chiusura di un cerchio. La persona e il pilota che sono oggi lo devo a loro. Tornare a vincere con Pramac sarebbe incredibile e farlo con VR46 non ci voglio nemmeno pensare”. Insomma l’impressione è che l’affare sia fattibile, staremo a vedere.