Omoda&Jaecoo, Francesco Cremonesi a TMW: “Per il momento SUV e fuoristrada, nel 2025 potrebbero esserci delle sorprese”

Omoda&Jaecoo sono pronte a spiccare al volo. Noi di Tuttomotoriweb abbiamo avuto il piacere di parlarne con Francesco Cremonesi, PR & Communication Senior Manager Italy del Gruppo.

Omoda&Jaecoo, hanno presentato all’Italia la loro offerta di vetture, in particolare con la Omoda 5. Il SUV in questione ha subito colpito tutti per le sue forme sinuose, la griglia che sembra uscita da un quadro futurista e la sua dotazione tecnologica di alta qualità. Naturalmente però ciò che ha più lasciato di stucco è il prezzo, assolutamente competitivo, in gradi di sbaragliare la concorrenza nel nostro Paese.

La presentazione, avvenuta a Milano, ha dato l’opportunità a noi di TuttoMotoriWeb.it di osservare da vicino questo splendido SUV. Inoltre c’è stato concesso di parlare con Francesco Cremonesi, PR & Communication Senior Manager Italy di Omoda&Jaecoo, che ci ha illustrato i piani del marchio per l’immediato futuro. Qui, invece, potrete trovare il nostro articolo di approfondimento sull’Omoda 5.

C’è grande attenzione per quanto concerne la sicurezza, cosa ci puoi dire in tal senso per quanto riguarda i modelli Omoda.

Omoda 5 si presenta sul mercato con il meglio del meglio, quindi 5 stelle Euro NCAP e un valore assoluto per poterci proporre sul nostro mercato. A questo aggiungiamo 7 anni di garanzia a 150mila km, e non solo. Abbiamo già un magazzino di ricambi presente in Italia, attivo, sul territorio italiano per garantire una consegna dei pezzi di ricambio entro le 24h.

Dove verranno prodotte queste auto e se c’è la possibilità futura magari di vederle prodotte anche in Italia.

Queste auto sono prodotte in Cina in questo momento. Noi abbiamo uno stabilimento spagnolo che si sta dedicando esclusivamente alla rifinitura per dei prodotti specifici del mercato spagnolo. Sicuramente il nostro claim è Europe for Europe, quindi noi siamo in Europa per restarci e questo significa aprire sinergie locali sempre più forti. Non possiamo parlare con certezza oggi di uno stabilimento in Europa o in Italia, sarebbe assolutamente prematuro e fuori luogo, certo è che siamo in Europa per rimanerci.

Per il futuro solo SUV o c’è anche qualche altra cosa in cantiere.

Per il momento saremo SUV e fuoristrada, ma il 2025 potrebbe riservare delle sorprese.