MotoGP, Marquez fa tremare Valentino Rossi: le sue parole fanno sognare i ducatisti

Marc Marquez ha deciso di lanciarsi in una nuova fase della sua carriera, trovando il modo di entusiasmare i tifosi con parole eloquenti.

Ingaggiare un pilota come Marc Marquez non può mai essere un errore, prima di tutto perché oggi quasi l’intero business della top class sembra ruotare intorno allo spagnolo in termini commerciali e, soprattutto, per l’indubbio talento dell’iberico. I suoi numeri parlano chiaro e sono quelli di un campione senza tempo. Esordirà su una Rossa a 32 anni suonati, ma ha ancora le motivazioni di un ragazzino.

Dopo 8 titoli mondiali, 6 dei quali in MotoGP, 85 vittorie, 144 podi, 93 pole position e 75 giri veloci, Marc Marquez non ha nessuna intenzione di tirare il freno. Ha lasciato la Honda che lo aveva reso una leggenda per risentirsi, nuovamente, importante. Gli sono bastate 7 weekend in sella ad una Desmosedici GP23 per convincere i vertici della casa di Borgo Panigale. Dopo quasi 1000 giorni senza un trionfo, il Cabroncito vorrebbe regalare una grande gioia a Nadia Padovani e a tutto il team Gresini Racing che ha creduto in lui.

L’ultimo successo è datata 24 ottobre 2021. Il catalano vinse la gara di Misano. Sembrava rinato dopo le operazioni alla spalla destra, ma si trattò solo di una fase brevissima prima di un altro grave tonfo, sulla moto da cross, che riacutizzò la diplopia. Marc quando è tornato in piena forza non ha ritrovato una Honda competitiva, come le precedenti RC213V che aveva lasciato. Nella sua scelta di correre con la casa di Borgo Panigale c’è ancora il barlume di speranza di ottenere risultati in linea con il suo talento.

L’ammissione di Marc Marquez

Per mettere a tacere tutti i suoi detrattore il numero 93 avrà la chance di conquistare un titolo mondiale in un ambiente che non ha regalato soddisfazioni, in passato, nemmeno a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Marc potrebbe salire a quota 9 mondiali, come il Dottore, conquistando come lui riconoscimenti iridati su due moto diverse. L’unico pilota che celebrò il successo sulla Rossa e in Honda fu Casey Stoner.

Nella prossima annata Marc dovrà vedersela con un mastino come Pecco Bagnaia, grande favorito anche per l’attuale rincorsa al titolo. Sulle emittenti iberiche di DAZN, il centauro di Cervera ha dichiarato: “Quanti mondiali vorrei ancora vincere? Andiamo un passo alla volta, diciamo almeno uno”. Nella testa di Marquez c’è, naturalmente, l’aggancio a Valentino Rossi. Il campione spagnolo sull’attuale numero 1, cresciuto nell’Academy VR46, ha aggiunto: “Bagnaia, ha stabilità mentale, un aspetto molto importante e ha portato l’inerzia dalla sua parte”.