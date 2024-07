MotoGP, Marquez batterà Bagnaia? Valentino Rossi dà il suo giudizio definitivo

Marc Marquez e Pecco Bagnaia formeranno la coppia più forte dell’intera MotoGP, ed ora è Valentino Rossi a dare il suo parere. I dettagli.

Da poco più di un mese, la notizia che ha sconvolto il paddock della MotoGP è stata resa ufficiale. Marc Marquez ha firmato per il team ufficiale Ducati, dove farà coppia con il campione del mondo in carica, vale a dire Pecco Bagnaia. Il nativo di Cervera, dopo un anno nel team Gresini Racing, avrà così la possibilità di salire nuovamente su una moto factory, e questa volta, sulla migliore in assoluto.

Ciò implicherà, in ogni caso, un bel quantitativo di pressione per entrambi, i quali non avranno più alibi. Marquez avrà la possibilità di essere ancora il punto di riferimento in MotoGP, ed è probabile che non gli verrà perdonato nessun risultato diverso dalla vittoria del mondiale. Lo stesso vale anche per Bagnaia, che si dovrà confrontare, a parità di moto, con il più forte degli ultimi 15 anni almeno.

MotoGP, ecco il commento di Valentino Rossi

La MotoGP seguirà con grande interesse il confronto tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, nella speranza che anche le altre squadre possano crescere ed avvicinarsi alle posizioni di vertice. Le ultime stagioni, come ben noto, hanno visto la Ducati dominare la scena, e la sensazione è che con un dream team di questo livello, per la concorrenza sarà ancor più complicata.

Del passaggio di Marquez nel team ufficiale Ducati hanno parlato tutti i grandi membri del paddock, e nel corso del fine settimana della 24 ore di Spa-Francorchamps, nella quale era impegnato, anche Valentino Rossi ha deciso di offrire il proprio parere. Secondo il pilota di Tavullia, per Pecco sarà un avversario molto scomodo, ma al campione in carica non mancano le capacità per giocarsela alla pari.

Ecco le parole della leggenda della MotoGP: “L’arrivo di Marc al team ufficiale Ducati è stata una sorpresa per tutti. Per me, per Pecco e soprattutto per Jorge Martin. Per Pecco sarà molto difficile perché avrà un compagno di squadra davvero scomodo, ma credo che avrà le carte in regola per tenergli testa. Sul fronte giornalistico, so che è un tema interessante, ma Pecco non aveva alcun bisogno di avere Marquez come compagno di squadra per dimostrare di essere il più forte. Ha vinto tre mondiali, di cui due consecutivi in top class con la Ducati. Non deve dimostrare di essere il migliore nella sua squadra“.