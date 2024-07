Ford, allarme rosso per il modello di punta: c’è un problema grave, costretti al richiamo

La Ford Mustang è una delle auto più amate negli USA e nel mondo intero, ma ora c’è un guaio da risolvere. Ecco i motivi del richiamo.

Uno dei temi più caldi del momento, in termini di automotive, è quello relativo ai richiami, che si stanno moltiplicando di mese in mese, e questa volta, a farne le spese è stata la Ford con la Mustang, uno dei suoi modelli più famosi, che negli USA continua ad andare a ruba. La casa dell’Ovale Blu è stata costretta ad intervenire a seguito di un problema molto serio, che può mettere in grave pericolo la sicurezza di chi è al volante e degli occupanti dei veicoli.

Come ben noto, con le misure di sicurezza che sono sempre più stringenti, i vari brand non possono permettersi di correre rischi, ed alla minima segnalazione, si è costretti ad intervenire. La Ford Mustang, come vedremo, ha subito una problematica non certo di secondo piano, dal momento che potrebbe andare ad influenzare negativamente la guida della vettura. Scopriamo la causa di questa drastica decisione che è stata appena comunicata.

Ford, il motivo del richiamo della Mustang

Il 2024 non è di certo un anno fortunato per la Ford, che ha emesso il 32esimo richiamo da gennaio a questa parte. Coinvolte ben 30.735 Mustang, sulle quali il volante potrebbe muoversi involontariamente durante la guida. A quanto pare, un sensore è stato cabrato in maniera non perfetta, portando così uno degli elementi fondamentali dell’auto a rischiare di incappare in un pericoloso guasto.

La buona notizia è che, almeno sino ad oggi, la casa di Detroit non ha riscontrato alcun incidente causato da questo problema, ma la cosa potrebbe capitare nel caso in cui non si intervenisse subito. In sostanza, lo sterzo andrebbe ad oscillare anche contro la volontà del conducente, portando l’auto a cambiare in maniera molto pericolosa e repentina la propria traiettoria, cosa che non è ammissibile al giorno d’oggi. Tuttavia, a quanto pare, il problema sarà di facile risoluzione.

I conducenti dovranno portare le loro Ford Mustang presso le officine specializzate, le quali installeranno un nuovo software per il modulo di controllo del Power Steering, vale a dire il servosterzo, in modo da risolvere il guasto. Come sempre accade in questi casi, per i clienti l’intervento sarà del tutto gratuito e non saranno richieste spese ulteriori. La speranza è che da qui agli interventi non si registrino incidenti o guasti ulteriori.