Perché in alcune auto ci sono dei tasti “liberi”? Hanno una funzione incredibile

Molte auto hanno dei tasti extra sulla plancia, ma non servono a nulla. Come è possibile? Scopriamo come funziona la console di un’auto.

Vi sarete domandati tante volte perché nelle vostre auto vi sono tasti in più che non hanno, apparentemente, una specifica funzione. Perché modellare la plancia in un preciso modo con investimenti più elevati se non vi sono dei reali benefici? In realtà vi sono funzioni nascoste che possono essere sbloccabili a determinate condizioni.

Il cruscotto delimita anteriormente l’abitacolo, posto sotto il parabrezza. Negli ultimi anni, considerata la presenza nel cruscotto del quadro strumenti e vari comandi, è stata battezzata plancia per indicarne la parte superiore. Il termine cruscotto, inizialmente, venne usato per rappresentare la paratia anteriore di una carrozza o di un carro, installata per proteggere in una carrozza il cocchiere dal fango e dai detriti alzati dagli zoccoli dei cavalli.

La paratia rappresentava il supporto di fissaggio per i sacchetti contenenti la crusca, quale alimento per i cavalli. E’ proprio dalla crusca che deriva il termine cruscotto. Con il lancio delle prime vetture con motori a combustione il termine “cruscotto” iniziò a divenire comune, anche perché in tedesco l’Armaturenbrett, inizialmente adottato dai tecnici FIAT, sarebbe risultato troppo complicato da annunciare. Nei tempi moderni per cruscotto si fa riferimento alla struttura di una automobile, posta inferiormente al parabrezza, che separa l’abitacolo dal vano motore o dal vano bagagli anteriore.

Plancia auto, il mistero dei tasti non tasti

Alla parte superiore del cruscotto, battezzata anche plancia, vengono fissati i pannelli di finitura, il quadro strumenti, le pulsantiere, i cursori di regolazione, le bocchette di aerazione, gli airbag, il posacenere, l’autoradio, il navigatore satellitare oltre ad uno o più vani portaoggetti. Vi sono anche una serie ti tasti che non sono azionabili. Il cruscotto, per motivi di produzione in serie e di sicurezza, è elaborato con accorgimenti ed imbottiture per prevenire infortuni ai passeggeri.

Sono diventati sempre più stilosi, ma in alcuni casi presentano dei tasti che sono azionabili solo con determinati allestimenti (ad. es motore Gpl) oppure con alcuni optional. Al contrario sono presenti sulla plancia ma non rispondono a nessuna specifica funzione. A partire dagli anni ’70 tutti i produttori di auto hanno lanciato continui miglioramenti per aumentare il livello di sicurezza dei cruscotti. Oggi risultano modernissimi e strapieni di tecnologia, ma non mancano quelli che hanno una combinazione tra elementi fisici e digitali con il problema suddetto.