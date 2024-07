F1, torna un team storico? Si tratta di un colosso dei motori

La F1 potrebbe presto riabbracciare un brand che prese parte al mondiale qualche anno fa, e di cui si è iniziato a parlare in queste ore.

Il mondiale di F1 è tornato a garantire un certo livello di spettacolo, con McLaren e Mercedes che hanno raggiunto, se non superato, una Red Bull in piena crisi tecnica. Purtroppo, la Ferrari non è i coinvolta in questa battaglia al vertice, avendo clamorosamente sbagliato, per l’ennesima volta dal 2009 a questa parte, gli sviluppi portati a Barcellona, i quali hanno fatto riemergere il problema del porpoising, che gli altri hanno risolto da tempo.

In ogni caso, questa F1 è viva ed equilibrata, con la vittoria di Lewis Hamilton a Silverstone che ha emozionato tutti, dando prova del fatto che il sette volte campione del mondo è ancora un top driver, in barba a chi dubitava di questo. Secondo quello che sta emergendo nelle ultime ore, il Circus potrebbe presto riaccogliere un costruttore che si è ritirato da diversi anni, e che avrebbe in mente un ritorno nella massima formula. Scopriamo di chi si tratta.

F1, ecco chi potrebbe tornare nel Circus

Secondo quanto riportato da “Formula.hu“, un sito web ungherese, la Toyota sarebbe interessata a tornare in F1, in modo da riscattare la fallimentare esperienza avvenuta tra il 2002 ed il 2009, quando arrivarono solo diversi podi e qualche pole position, ma neanche una vittoria, nonostante degli investimenti esorbitanti. La casa giapponese ha vinto per 5 volte la 24 ore di Le Mans ed è ancora oggi impegnata nel FIA WEC, dove è campionessa del mondo in carica, ma le sirene del Circus sono difficili da rifiutare.

In base a quanto emerso, il coinvolgimento del colosso giapponese in F1 potrebbe essere molto graduale, iniziando da una collaborazione con la Haas, per poi inglobare il team americano, cosa che, del resto, l’Audi farà con la Sauber nei prossimi anni. Secondo quanto emerso dall’Ungheria, tra le parti ci sarebbe già una trattativa in corso, anche se i termini sono ancora tutti da valutare.

Infatti, pare che la Haas potrebbe continuare a montare la power unit Ferrari nel 2026, ma la Toyota realizzerebbe il telaio, prendendo così il posto della Dallara. La casa giapponese potrebbe mettere a disposizione la propria sede di Colonia, in Germania, dove è situato il proprio reparto corse europeo. Di sicuro, un ritorno della casa del Sol Levante sarebbe una gran notizia per la massima formula.