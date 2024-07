Chi è più ricco Valentino Rossi o Marc Marquez? Qui i titoli vinti c’entrano ben poco

Sono stati protagonisti in pista di lotte epiche, ma chi ha guadagnato di più? Ecco i patrimoni di Valentino Rossi e Marc Marquez.

Quando gli sportivi diventano delle vere e proprie macchine da soldi non sanno nemmeno loro quanti soldi hanno in banca. Si parla sempre di valori presuntivi e in continua evoluzione. Gli zero negli stipendi di Valentino Rossi e Marc Marquez dovrebbero trasmettere la sensazione di quanto siano stati vitali per la storia della MotoGP.

Partiamo dal presupposto che fare una classifica tra piloti di diverse generazione è sempre piuttosto complicato. Nonostante si siano sfidati in pista per molte stagioni, Marc Marquez e Valentino Rossi hanno 14 anni di differenza. Solo la straordinaria longevità del Dottore ha reso possibile una sfida accesa con un giovane fenomeno. Entrambi sono stati dei talenti precoci del Motorsport, riuscendo ad avere un percorso netto in Honda.

Il centauro di Tavullia avrebbe potuto battere, probabilmente, tutti i record storici della MotoGP se solo avesse continuato a correre in HRC. Lasciò a fine 2003 la squadra migliore per andare a fare la storia in Yamaha. Marc Marquez, al contrario, ha abbandonato una nave che si stava inabissando, sposando il progetto del team satellite Gresini della Ducati. Gli sono bastate 7 gare in sella ad una Desmosedici GP23 per essere premiato, dal prossimo anno, con la Ducati del team factory.

Il 9 volte iridato, ritiratosi nel 2021, ha percepito nella sua ultima annata in Yamaha, nella squadra satellite Petronas, 5 milioni netti. Piccolo particolare, il suo giro d’affari schizzava a decine di milioni di euro annui grazie agli sponsor. Ha cambiato, radicalmente, i paradigmi della classe regina, riuscendo a vincere in tutte le classi a cui ha preso parte. Nel mondo ha avuto sempre un appoggio clamoroso dai fan. La rivista Forbes nel 2020 ha stimato che Valentino, in tutta la sua carriera, abbia guadagnato in totale circa 140 milioni di dollari dai premi gara, sponsorizzazioni e dai vari eventi. Ecco come contattare il numero 46 sui social.

Marquez non è stato da meno. L’otto volte campione del mondo ha guadagnato tantissimo in HRC. Il solo contratto con la Honda gli è valso 25 milioni di euro l’anno, per non parlare poi degli sponsor. Il suo patrimonio attuale sarebbe di circa 80 milioni di euro. Per ora quindi Valentino Rossi è il paperone storico della MotoGP, ma Marc ha ancora tanti anni davanti per strappare vittorie e contrattoni con Ducati e altri costruttori.