Valentino Rossi, volete parlarci? Ecco tutti i contatti del Dottore

Per parlare con Valentino Rossi non occorre avere raccomandazioni particolari. Ecco il metodo ideale per mandare un messaggio al Dottore.

Nonostante si sia ritirato nel 2021, dopo oltre un quarto di secolo sulle moto, Valentino Rossi ha ancora tantissimi fan in giro per il mondo. Il numero 46 è diventato un simbolo di libertà , gioia e rivoluzione. Il centauro di Tavullia ha cambiato, radicalmente, le vecchie convenzioni sul Motomondiale, svecchiando una categoria che era aderente ad un’altra epoca.

Rossi è stato l’erede designato di Mick Doohan in Honda e ha colto l’eredità in grande stile. Valentino Rossi avrebbe potuto vincere ben 10 riconoscimenti iridati se solo non fosse caduto nella trappola tesa da Marc Marquez nel 2015. Probabilmente se non avesse lasciato l’HRC avrebbe potuto conquistare il numero di titoli vinti da Giacomo Agostini in carriera.

Il figlio d’arte di Graziano ha conquistato il suo primo mondiale, nel 1997, in 125 con l’Aprilia contro un esercito di temibili rider giapponesi. Replicò, nel 1999, in 250. Il livello della competizione si alzò, radicalmente, con il passaggio in 500. Rossi è stato l’ultimo storico campione della classe 500 e il primo della MotoGP, sempre in sella alla Honda. Nel 2004 avvenne il clamoroso passaggio in Yamaha che lo catapultò a status di leggenda della MotoGP. È diventato anche brand ambassador della casa di Iwata. Oggi gestisce il suo team VR46 in MotoGP.

Come chiamare Valentino Rossi

Il Dottore sta ottenendo risultati di assoluto spessore con Bezzecchi e Di Giannantonio, mentre sino all’anno scorso correva suo fratello Luca Marini. L’esperienza del fenomeno di Tavullia è emersa anche nell’ambito delle quattro ruote. Dopo la lunga militanza in top class Valentino si è cimentato al volante dell’Audi nel campionato GT e poi è passato a bordo di potenti BMW.

Nel WEC si è anche tolto la soddisfazione di gareggiare nella leggendaria 24 Ore di Le Mans. La sua vita è ricca di successi anche al di fuori della pista, avendo trovato l’amore con la compagna Francesca Sofia Novello. La coppia ha anche messo al mondo una bambina, chiamata Giulietta. Se siete fan del Dottore avrete la voglia, sicuramente, di mandargli un messaggio di incoraggiamento. Per far sentire il vostro appoggio c’è la possibilità di scrivergli, direttamente, in posta sui canali social ufficiali.

Vi suggeriamo il sito web: www.valentinorossi.com o sulla pagina ufficiale Facebook di Valentino Rossi: VR46 Official; su Twitter: @ValeYellow46; Instagram: @valeyellow46. Potete rivolgervi anche al fan club del fenomeno di Tavullia sul website: www.fanclubvalentinorossi.net. Con un po’ di fortuna potreste avere l’opportunità di mandargli un messaggio.