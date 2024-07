Che fine ha fatto il figlio di Michael Schumacher? Tutto sulla carriera del giovane Mick

Michael Schumacher ha avuto due figli dalla moglie Corinna. Scopriamo cosa sta facendo Mick, ex pilota della Haas in F1.

Essere figli di Michael Schumacher significa poter avere tanti benefici ma altrettante responsabilità . I figli d’arte sono sempre sotto la lente d’ingrandimento della critica. Il Kaiser è stato il più grande driver della storia della Formula 1 e a dirlo sono anche i numeri. Nessuno è riuscito a vincere 5 titoli di fila nella massima categoria del Motorsport. Hamilton ha raggiunto Michael a quota 7 riconoscimenti iridati.

Michael ha educato suo figlio all’eccellenza. Mick è cresciuto con l’obiettivo di essere uno straordinario atleta e uomo. A rivedere la carriera del Barone Rosso c’è solo da essere orgogliosi di aver assistito alle sue imprese in pista con la Ferrari. Mick ha iniziato ad andare sui kart molto presto. Il sogno di poter emulare le orme del padre e arrivare in F1 non si è mai spento, nemmeno dopo il terribile incidente che ha coinvolto il padre.

Mick ha scalato le classifiche nelle categorie minori. Il vincitore nel 2018 della Formula 3 europea e nel 2020 della Formula 2, ha corso in Formula 1 nel 2021 e nel 2022 al volante della Haas. L’ex pilota della Ferrari Driver Academy non avrebbe mai potuto ottenere risultati di spessore a bordo della vettura americana, ma avrebbe potuto sfruttare meglio l’occasione, non sfasciando vetture e puntando ad ottimizzare il pacchetto.

Nel corso della sua carriera ha avuto molti passi falsi e ha sofferto il confronto interno con un pilota navigato come Kevin Magnussen. Dopo una prima annata conclusasi a bocca asciutta, nel campionato successivo il tedesco portò a casa 12 punti, grazie ad un ottavo posto a Silverstone e un sesto al RB Ring. Alla fine del 2022 venne appiedato e gli venne preferito Nico Hulkenberg.

La nuova vita di Mick Schumacher

Il tedesco è stato ingaggiato dall’Alpine per affrontare le sfide endurance. Mick ha scelto di rispondere presente, nonostante le pessime prestazioni dell’hypercar francese. Ha preso parte all’ultima edizione della 24 Ore di Le Mans. Si è lasciato aperta una porta per un ritorno nel circus.

In Alpine è arrivato Flavio Briatore. Il super consulente della squadra francese è alla ricerca di un pilota costante e motivato. Briatore scoprì Michael Schumacher, sottraendolo alla Jordan. Mick potrebbe, nuovamente, trovare spazio in F1 con il benestare del manager piemontese. L’alternativa sarebbe John Doohan, figlio dell’ex campione australiano del Motomondiale. Ironia della sorte il tedesco ricevette il suo nome proprio in onore di Mick Doohan.