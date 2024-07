Hamilton, altro record storico frantumato: si chiude l’era Schumacher

Lewis Hamilton, dall’alto dei suoi 104 successi in carriera, ha superato un altro storico primato del Kaiser. Scopriamo di cosa si tratta.

Il re è tornato e non poteva non incoronarsi nella sua Inghilterra. Sir Lewis Hamilton ha mandato tutti a scuola con una condotta di gara a Silverstone da antologia. Il nativo di Stevenage è partito alle spalle di Russell, per poi soffrire negli scarichi della McLaren, sino ad eleggersi vincitore con una ultima parte di gara da vero martello. L’hummer-time è tornato e i fan della Ferrari sperano che possa prolungarsi per tantissimi anni.

Nella prima parte di campionato Lewis aveva avuto una condotta sottotono, demotivato dall’ennesima wing car della Stella a tre punte e dalla prospettiva di riservarsi il meglio per il prossimo biennio a Maranello. La Mercedes è cresciuta in modo esponenziale con un pacchetto di sviluppi miracoloso ed Hamilton e Russell stanno cominciando ad ottenere risultati in linea con le ambizioni del costruttore teutonico. L’ex Williams, difatti, ha ottenuto la P1 nella scorsa tappa in Austria, approfittando dello scontro tra Norris e Verstappen.

La vittoria di Lewis, invece, è stata meritatissima. Una condotta di gara con pochissime sbavature, impreziosita da un fiuto strategico che hanno avuto in pochi nel caotico GP di Silverstone. Il numero 44 ha avuto un forte impatto sul pubblico sin dalla sua prima vittoria ai tempi della McLaren e questo legame continua ad essere forte. Ringalluzzito Lewis ha colto un trionfo che gli mancava dal GP di Arabia Saudita 2021.

I primati di Lewis Hamilton

L’anglocaraibico ha strappato la vittoria numero 104 della sua carriera. Un numero impressionante e destinato a crescere in caso di ulteriori step evolutivi. Il pubblico lo ha osannato, prima di tutto, perché è stato il primo della storia a vincere nove volte su un tracciato di F1, superando Michael Schumacher. E non è tutto perché il numero 44 ha anche strappato un altro record al tedesco.

Hamilton, infatti, è diventato il primo nella storia a vincere in 16 annate diverse. In questa speciale classifica LH44 ha sopravanzato il Kaiser (15), distanziando Alain Prost (11), Nelson Piquet (10) e Sebastian Vettel (10). Ayrton Senna ha vinto in 9 campionati diversi, come Alonso, Raikkonen e Verstappen. Hamilton ha dimostrato di avere una costanza di rendimento nell’arco della sua carriera che non ha eguali. Questo passa per una condizione fisica eccellente e per una mentalità vincente. I fan della Ferrari sperano di poter apprezzare sprazzi di talento anche nella prossima stagione.