Hamilton sorpasso Schumacher: leggendario traguardo raggiunto a Silverstone

Lewis Hamilton ha scavalcato Michael Schumacher in una classifica all-time, che lo consegna sempre di più alla leggenda. Ecco i dettagli.

Il Gran Premio di Gran Bretagna targato 2024 ha regalato emozioni uniche, ed ha posto fine ad un digiuno che durava da 945 giorni. Tanto ha separato Lewis Hamilton dalla gioia del gradino più alto del podio, che gli mancava dal GP dell’Arabia Saudita del 5 di dicembre del 2021. Il sette volte campione del mondo ha sfruttato al meglio una Mercedes che, come d’incanto, si è messa a volare, rivelando come la F1 W15 avesse a tutto gli effetti del potenziale, evidentemente inespresso nelle prime gare.

Sir Lewis ha corso da campione, anche se senza acuti esagerati, ma riuscendo a leggere nel migliore dei modi ogni situazione. Ad esempio, ha capito subito che quando la squadra lo stava richiamando per montare le Intermedie nella prima fase della gara si sarebbe trattato di un grave errore, rispondendo con un secco no. Nel finale, Hamilton ha gestito al meglio le gomme Soft, cosa che non è riuscita a Lando Norris, resistendo alla rimonta di uno scatenato Max Verstappen, e dimostrando di avere ancora tanta fame di vittorie.

Hamilton, nuovo record storico raggiunto

Un digiuno di quasi 1000 giorni si è interrotto a Silverstone, ed ha permesso a Lewis Hamilton di siglare un altro record storico. Il britannico ha vinto per la nona volta su una stessa pista, cosa mai accaduta a nessuno, staccando Michael Schumacher che condivide con lui questo primato. Il sette volte campione del mondo, subito dopo la gara, è apparso visibilmente commosso, conquistando tutti con la sua emotività.

Gli abbracci con la madre e con il padre, la corsa verso il proprio pubblico ed un team radio intriso di lacrime sono le cartoline che tutti gli appassionati si porteranno via da Silverstone, in una F1 che si è riscoperta in grado di emozionare, dopo anni di noia mortale. E pensare che Sir Lewis si presenterà su questa pista vestito di rosso Ferrari il prossimo anno non può che aumentare ancor di più l’attesa del futuro.

A proposito di questo, Hamilton si sarà pentito di aver firmato con il Cavallino visto il crollo tecnico della SF-24? Probabile, dal momento che la Mercedes si è messa d’incanto a volare, mentre la Ferrari è crollata nel triste ruolo di quarta forza, inciampando, ancora una volta, in sviluppi fallimentari. Ma questa è un’altra storia, ed ora è tempo di godersi le gesta di un campione ritrovato.