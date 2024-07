MotoGP GP Germania, Gara: Martin regala la vittoria a Bagnaia, Marquez spettacolare

La MotoGP fa tappa al Sachsenring, dove trionfa Pecco Bagnaia dopo una gara dominata da Jorge Martin. I fratelli Marquez sul podio.

Il mondiale di MotoGP si è forse deciso oggi al Sachsenring, dove Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Germania volando in testa al mondiale. Infatti, Jorge Martin ha commesso un altro errore da dilettante cadendo quando era in testa a due giri dalla fine, confermando quanto la Ducati, che ha piazzato cinque moto davanti a tutti, abbia fatto bene a non puntare su di lui per il team ufficiale.

Strepitosa la gara di Marc Marquez sulla moto del Gresini Racing, che ha chiuso al secondo posto dopo essere partito 13esimo, con la piazza d’onore costruita nel finale con il sorpasso sul fratello Alex. Quarto Enea Bastianini, seguito da un ottimo Franco Morbidelli, autore di una gara di vertice. Sesta l’Aprilia di Miguel Oliveira davanti alla KTM di Pedro Acosta, seguito da Brad Binder e Marco Bezzecchi. Raul Fernandez chiude la top ten.

MotoGP, suicidio clamoroso di Jorge Martin

Il Gran Premio di Germania della MotoGP vede Jorge Martin scattare dalla prima posizione, con l’intenzione di ripetere quanto fatto al sabato, quando ha dominato la Sprint Race. Pecco Bagnaia si libera prima di Miguel Oliveira e poi del rivale, andando subito a condurre le danze. Ottimi i primi giri di Franco Morbidelli, che riesce a salire sino al terzo posto, mentre Marc Marquez rimonta sino in ottava piazza nonostante i dolori fisici.

Dopo qualche giro, Bagnaia entra in maniera sorprendente in una fase di difficoltà, ed entrambe le Ducati Pramac lo scavalcano, lasciandolo nelle grinfie di un ottimo Alex Marquez, con il fratello Marc attaccato ad Oliveira per la quinta piazza. Il campione della MotoGP, dopo qualche passaggio di difficoltà, ritrova il passo giusto e si rimette a caccia del tandem di testa.

Bagnaia inizia a volare e si libera di Morbidelli, con un secondo di distacco da un Martin che ha provato a serrare le fila. Franco va in difficoltà e perde il terzo posto a vantaggio di Alex Marquez, con il #93 che si mette subito sulle sue tracce. Rischio clamoroso tra Marquez e Morbidelli, con il nativo di Cervera che prende una gran carenata, venendo messo sotto pressione da Enea Bastianini.

Marquez ritrova comunque ritmo e va a liberarsi di un Morbidelli in caduta libera, scavalcato poco dopo anche da Bastianini. Suicidio di Martin che cade a due giri dalla fine, regalando la vittoria a Bagnaia, un errore colossale di un pilota che con ogni probabilità dice addio alle possibilità di mondiale. Pecco trionfa e va in testa alla classifica, con Marc che supera il fratello Alex per il secondo posto. Prossimo appuntamento a Silverstone il 4 di agosto.