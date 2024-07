MotoGP GP Germania, Sprint Race: Martin torna al successo, Bagnaia sul podio

La Sprint Race del Sachsenring di MotoGP vede trionfare Jorge Martin, che batte Oliveira e Bagnaia. Grande rimonta di Marquez.

La MotoGP ha disputato al Sachsenring la Sprint Race del GP di Germania, nella quale Jorge Martin ha dominato la scena, rimettendo 15 punti di distacco tra sé e Pecco Bagnaia nella classifica del mondiale. Il campione del mondo aveva preso il comando al via con un guizzo da campione, ma ha tenuto dietro solamente per un paio di giri il rider di casa Ducati Pramac, il quale ha dimostrato di avere un ritmo decisamente superiore, e che lo mette nella posizione di grande favorito per il Gran Premio di domani.

Eccezionale il secondo posto dell’Aprilia del Trackhouse Racing affidata a Miguel Oliveira, che ha resistito alle Ducati ufficiali del campione della MotoGP e di Enea Bastianini. Il quinto posto è di un buon Franco Morbidelli, davanti al rimontante Marc Marquez, autore di uno spettacolare sorpasso all’ultima curva nei confronti di Maverick Vinales, mentre l’ottavo posto va alla KTM di Brad Binder.

MotoGP, Martin mette in mostra un passo mostruoso

Altra pole position per Jorge Martin nelle qualifiche del GP di Germania della MotoGP, seguito dalle due Aprilia del Trackhouse Racing. Tuttavia, i tre in prima fila devono arrendersi ad uno spettacolare Pecco Bagnaia, che dal quarto sale al primo posto alla prima curva. Martin viene scavalcato anche da Miguel Oliveira, ma il leader iridato ci mette solamente un giro per recuperare la piazza d’onore.

Bagnaia non riesce a scappare via, ed è poi protagonista di un terzo giro difficile. Sia Martin che Oliveira lo scavalcano, mentre risale Enea Bastianini. Dalle retrovie prova a recuperare terreno Marc Marquez, re di questa pista sulla quale ha piazzato otto vittorie in MotoGP. Il nativo di Cervera va a caccia del settimo posto di Raul Fernandez, che riesce a scavalcare in maniera molto decisa.

I primi quattro fanno la differenza, mentre si crea un pacchetto di mischia per il quinto posto, con Franco Morbidelli e Maverick Vinales in bagarre davanti a Marquez. Martin inizia a prendere qualche metro di vantaggio, sfruttando Oliveira che riesce a tenere dietro le Ducati ufficiali di Bagnaia e Bastianini. Marquez riesce a battere al fotofinish Vinales, strappandogli la sesta posizione, mentre il leader del mondiale porta a casa una corsa dominata. Alle 14:00 di domani la partenza della gara.