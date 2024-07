Addio a Telepass e Unipol Move: arriva la svolta in Italia con nuovo sistema super efficiente

Per gli automobilisti italiani il pedaggio rappresenta una mazzata totale ogniqualvolta si esce dal contesto urbano. C’è una novità che cambierà tutto.

Per chi viaggia, per lavoro o per piacere, il pagamento di un sistema che permetta di evitare lunghe file ai caselli risulta necessario per evitare lo stress. Per gli automobilisti italiani l’arrivo della scatoletta magica del Telepass ha rappresentato una novità straordinaria. Il Telepass è stato presentato in Italia nel 1989 da Società Autostrade Concessioni e Costruzioni.

Il servizio ha reso meno congestionati i trasporti, migliorando sempre più con il passare degli anni. Per decenni il Telepass ha avuto un monopolio sul territorio italiano. L’alternativa era preparare le monetine e incolonnarsi. Va riconosciuto al sistema realizzato da Società Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. che ha rappresentato una apripista per nuovi servizi, altrettanto, competitivi. Oggi gli italiani sono sotto una pressione fortissima legata alle spese. Stanno vivendo un periodo di atroci limitazioni e anche pochi euro possono fare la differenza nella scelta di un abbonamento.

I competitor del Telepass hanno affinato le armi, presentando una politica meno cara. La tariffa base del Telepass è passata da 1,83 a 3,90 euro al mese, facendo storcere il naso ai clienti storici e anche quelli interessati a siglare un contratto. E’ stato lanciato il sistema di UnipolMove che ha già dato una scossa forte alla scatoletta giallo e grigia, ma le alternative non sono finite qui.

Il nuovo servizio di pagamento del pedaggio

Dalla partnership tra Enel ed Intesa Sanpaolo è nato MooneyGo. Il funzionamento è lo stesso del Telepass, ovvero tramite un transponder che comunica con i caselli, permettendo un pagamento automatico, che porta all’apertura della sbarra. Inoltre, con il sistema MooneyGo, è possibile effettuare il pagamento del parcheggio nelle strisce blu o accedere all’area C di Milano senza dover pensare al ticket.

Il prezzo mensile del servizio di MooneyGo è di appena 1,50 euro più 5 euro di attivazione. L’UnipolMove, invece, costa 1,50 euro al mese e non ha un costo di attivazione iniziale. Circa la modalità pay to use la soluzione migliore è quella di MooneyGo. Ecco i prezzi: Telepass, 10 euro di attivazione, 1 euro per ogni giorno di telepedaggio e 1 euro per il resto dei servizi usati; UnipolMove: 10 euro di attivazione e 50 centesimi al giorno per l’uso del sistema; MooneyGo: 10 euro di attivazione e 2,20 euro di utilizzo mensile.