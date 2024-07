Valentino Rossi, annuncio clamoroso con la Novello: arriva il lieto evento

Per Valentino Rossi la gioia è incontenibile. Il nove volte campione del mondo ha annunciato su Instagram una notizia attesissima.

Da quando si è ritirato dalla MotoGP il campione del mondo ha cementato il rapporto con la sua storica compagna Francesca Sofia Novello. La coppia si è conosciuta ad un evento a Monza dove la modella lavorava come ombrellina. La ragazza di Arese, in provincia di Milano, ha colpito dritto al cuore del campione che veniva da una lunga storia con un’altra donna.

Francesca Sofia Novello ha una forte personalità che è emersa anche in occasione della conduzione del Festival di Sanremo 2020. La ragazza è una modella molto richiesta. Ha iniziato con un servizio fotografico all’età di 16 anni per poi posare per marchi come Guess, Antonio Riva, Alfieri & St. John. Ha preso parte alla trasmissione TV Chiambretti Supermarket. Valentino Rossi ha avuto fortuna di incontrarla e se ne innamorato, perdutamente, sino a decidere che diventasse madre dei suoi figli.

Novità in casa Valentino Rossi

Valentino e la sua compagna Francesca Sofia Novello hanno chiamato la loro primogenita Giulietta. Il loro idillio d’amore continuerà con la nascita di una seconda femmina. Sul proprio profilo Instagram il campione di Tavullia ha dichiarato: “È sicuramente una femmina Dottore! La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentino Rossi (@valeyellow46)

The Doctor aveva annunciato il ritiro dalla MotoGP poco prima che la sua compagna gli annunciasse la gravidanza. Negli ultimi anni in top class il numero 46 non aveva più possibilità di ambire alla corona iridata. L’ultima stagione è stata avara di soddisfazioni con pochi punti messi a referto nel team satellite della Yamaha. Ha scelto di continuare la sua carriera nel Motorsport al volante di potenti vetture GT.

Dopo l’esperienza in Audi il centauro di Tavullia ha ottenuto buoni risultati nell’abitacolo della BMW, sempre gestita dal team WRT. Nel suo futuro ci sarà una seconda bambina nel Ranch e un progetto ambizioso con il suo team VR46 nella classe regina. In questa annata, sin qui, i risultati non sono stati all’altezza, ma dal 2025 disporranno di una Ducati Desmosedici ufficiale sulla quale dovrebbe correre il promettente Aldeguer. Con un impero economico sconfinato, Valentino Rossi potrebbe, serenamente, avere un figlio all’anno e offrirgli le migliori opportunità.