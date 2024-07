Jeep, ecco il primo modello a basso costo: costerà quasi come una Dacia

Le Jeep hanno avuto sempre un fascino particolare in Italia, ma non hanno mai raggiunto l’apice della popolarità di massa a causa di un costo elevato.

Da quando la Jeep è entrata a far parte dell’universo FCA, oggi Gruppo Stellantis, ha cambiato pelle. Un tempo le vetture americane era un simbolo dell’off-road più estremo, mentre oggi sono diventate confortevoli vetture a ruote alte. Con il successo dei SUV i prodotti si sono spostati più sull’asset urbano che fuoristradistico.

La concorrenza, al contempo, è esplosa con tantissimi marchi che si sono lanciati sul mercato. Il brand americano sta affrontando questa nuova era, promuovendo vetture alla spina e auto a basso costo. I SUV della Jeep sono tra i più venduti in assoluto. Tutti i major stanno optando per dei modelli low cost che rispondano ad un esigenza conclamata della fascia media. Il successo commerciale della Dacia rappresenta a pieno titolo un esempio conclamato di cosa vogliono oggi gli italiani.

Jeep, primo SUV a basso costo

Oggi i marchi pensano solo a vendere più possibile, andando anche contro il DNA storico. Non è un caso che persino la Ferrari si è lanciata nella produzione della prima vettura a ruote alte della sua storia, per replicare ai successi di Lamborghini, Porsche, Bentley e altri top brand. Nulla sembra piacere di più di un SUV spazioso e i B-SUV hanno quotazioni in salita.

La Jeep Renegade è uno dei fuoristrada di maggior successo del marchio americano grazie al suo stile roccioso. Gli ultimi rumor parlano della creazione di una vettura che potrebbe essere costruita sulla stessa piattaforma della Citroen C3. E’ spuntata anche la possibile data di uscita con il 2027 che sembra l’anno giusto per la prima Jeep low cost. Secondo CarScoops il nuovo SUV elettrico di Jeep avrà un costo di 25mila dollari che sono circa 23mila euro al cambio attuale.

Non saranno i 17mila euro della Dacia Spring, ma per un marchio come Jeep è la dimostrazione di quanto possa avere un impatto l’oscillazione del mercato. La nuova C3 presenta una batteria con un’autonomia di 320 km con oltre 100 cavalli di potenza. Vedremo cosa proporranno gli specialisti del brand americano. Il costo indicato renderebbe l’auto una rivale diretta delle elettriche più a basso costo sul mercato. La Jeep con l’Avenger già sta avendo risultati positivi, ma una entry-level potrebbe fare faville sul mercato.