Tesla Cybertruck, scoperta da brividi: non è ancora partito e già si ferma, cosa c’è sotto

La Tesla Cybertruck non sembra nascere nel migliore dei modi e ancora una volta ci sono dei rallentamenti per la sua immissione sul mercato.

L’azienda automobilistica che in questi ultimi anni si è fatta maggiormente conoscere per la produzione di auto elettriche è sicuramente la Tesla. Il colosso statunitense ha saputo anticipare i tempi e così facendo è ormai conosciuta in tutto il mondo.

Purtroppo la Tesla si è fatta conoscere negli ultimi anni anche perché sta riscontrando davvero tanti problemi. I dati che derivano da J.D. Power sono da diversi anni molto negativi, con queste vetture che spesso presentano dei limiti.

Una delle vetture che in assoluto in futuro è tra le più attese è la Tesla Cybertruck. Il motivo è naturalmente legato al suo design davvero incredibile, tanto è vero che ricorda in qualche modo una via di mezzo tra un piccolo carrarmato e un’auto del futuro.

Già da diversi anni la Cybertruck avrebbe dovuto presentarsi nel mercato, peccato che più passo il tempo e più non si riescono a trovare delle informazioni relative a essa. A settembre del 2023 ci dovrebbero essere finalmente le prime consegne, con il numero di pre ordini negli Stati Uniti che ha toccato quota 2 milioni.

Questo particolare e affascinante pick-up vuole essere il modello di punta della casa texana. Ecco allora come mai di recente sono giunti le prime novità che però non faranno di certo contenti i clienti.

Tesla Cybertruck: primi guasti

La Tesla ha fatto sapere che ormai i primi modelli sono giunti a termine e dovranno solo essere consegnati. L’attenzione è stata davvero portata ai massimi livelli, tanto è vero che la produzione della vettura in questione è avvenuto proprio nella Gigafactory centrale in Texas.

Le prime auto concluse non si possono ancora ammirare definitivamente, infatti sono coperti da dei teli ed è proprio in queste condizioni che una di queste auto è stata ritrovata. Purtroppo infatti dal sito electrek.co si scopre come una Tesla Cybertruck, forse prossima alla consegna, è stato abbandonato a bordo della strada.

Tra gli alberi e le sterpaglie vi era solo quella povera Tesla ricoperta tra l’altro da un telo bianco, quasi a volerla nascondere. Era chiaro però che fosse una Cybertruck, dato che era chiara la curva derivata dal baule aperto del pick-up.

Testimoni parlano di come nelle vicinanze ci fosse anche un dipendente dell’azienda, con quest’ultimo che stava provando in tutti i modi a risolvere il guasto. Ovviamente in un primo momento l’auto non era nascosta, ma si poteva facilmente riconoscere.

Un appassionato voleva saperne di più di quella Cybertruck e così ha deciso di ripercorrere la stessa strada, peccato solo che una volta tornato vi era un telo sopra di essa. Dunque è evidente come il tentativo di sistemare questa macchina siano stati vani.

La Tesla sa benissimo che non si può in alcun modo permettere dei problemi per questo modello che tanto tempo è tra i più sponsorizzati. I ritardi continui nel lancio di quest’auto porteranno senza dubbio a un giudizio molto severo e se questa è la partenza, in casa Tesla ci sarà sicuramente di che preoccuparsi.