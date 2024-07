Auto a benzina, quali consumano di meno: al primo posto c’è un’insospettabile

In una realtà, come quella italiana, sempre più condizionata dall’inflazione e spese in aumento, gli automobilisti hanno bisogno di risparmiare almeno dal distributore.

I prezzi dai benzinai sono schizzati alle stelle negli anni bui della pandemia e dopo l’invasione russa in Ucraina. Coloro che viaggiano in auto per lavoro hanno bisogno di risparmiare più possibile per ovviare al problema del rincaro dei prezzi. Le auto che consumano meno sono diventate ambitissime dagli italiani. Scopriamo le migliori soluzioni.

La nuova Fiat 600 è stata lanciata con la motorizzazione mild hybrid da 100 CV e presenta un consumo combinato di 4,8 l/100 km (20,8 km/l), con emissioni di CO2 da 109 g/km. Sulla 600 Hybrid è presente il motore 1.2 tre cilindri mild hybrid 48V da 100 CV e 205 Nm, sempre connesso al cambio doppia frizione 6 marce. La top speed di questa nuova Fiat è di 184 km/h e impiega 10,8 secondi per scattare da 0 a 100 km/h. E’ al decimo posto delle auto più efficienti dal benzinaio.

Al nono posto c’è la nuova Toyota Aygo, capace di consumare 4,8 l/100 km nel ciclo combinato WLTP (20,8 km/l) ed emettere 108 g/km di CO2. All’ottavo posto troviamo la Citroen C4 in grado di consumare 4,7 l/100 km (21,2 km/l) ed emettere 106 g/km di CO2, grazie ad un motore mild hybrid 1.2 tre cilindri 48V da 136 CV. Settimo posto per la Peugeot 308 che dispone di un nuovo motore mild hybrid per ottenere un consumo combinato di 4,7 l/100 km (21,2 km/l) e una CO2 da 107 g/km. In sesta posizione spicca il mild hybrid da 90 CV della Mazda 2 che ha un consumo omologato di 4,7 l/100 km (21,2 km/l) e la CO2 a quota 107 g/km.

Consumi, le auto migliori

Apriamo la top 5 dalla nuova Lancia Ypsilon Hybrid, lanciata nel 2024, insieme alla versione elettrica. La motorizzazione mild hybrid da 4,6 l/100 km (21,7 km/l) e 103 g/km di CO2 è super efficiente. Il propulsore della FIAT 500, invece, è un tre cilindri 1.0 benzina mild hybrid a 12 volt da 70 CV e 92 Nm, che permette un consumo combinato WLTP di 4,6 l/100 km (21,7 km/l) ed emissioni di CO2 di 105 g/km.

La variante mild hybrid da 100 CV della Opel Corsa è in grado di consumare come minimo 4,5 l/100 km (22,2 km/l). La CO2 sta a 101 g/km. La versione da 136 CV, invece, presenta 4,6 l/100 km e 104 g/km di CO2. La Peugeot 208 100 CV vanta un consumo combinato di 4.5 l/100km (22,2 km/l). La CO2 è a quota 101 g/km.

La nuova 208 Hybrid da 136 CV consuma poco di più e si attesta a 4,6 l/100 km e 104 g/km di CO2. La Suzuki dichiara, per la sua nuova Swift, con la motorizzazione mild hybrid un primato. E’ omologata WLTP a 4,4 l/100 km combinati (22,7 km/l di percorrenza) e ha un livello di emissioni di CO2 di appena 99 g/km. La velocità massima è pari a 165 km/h. I motori Suzuki sono il top.