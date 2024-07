Nuovo SUV “FIAT”, costa poco più di una Panda: tutti i dettagli

Sul mercato arriva un nuovo SUV che ha fatto già discutere per prezzo e forme. Ecco il gioiellino del gruppo Stellantis appena svelato.

Il mercato dell’auto è andato in una chiara direzione, vale a dire quella dei SUV. Tutti i costruttori presentano modelli di questo tipo nella loro gamma, anche case produttrici di supercar come Ferrari, Lamborghini e Maserati, un qualcosa di impensabile sino ad una decina di anni fa. Il gruppo Stellantis fa grande affidamento sugli Sport Utility Vehicle, ed uno dei suoi brand ne ha appena svelato uno nuovo di zecca.

Ricordiamo che da poche settimane, a seguito dell’annuncio del presidente John Elkann, a Stellantis appartiene anche un nuovo marchio, vale a dire la cinese Leapmotor, ed è proprio lei che ha svelato un SUV nuovo in tutto e per tutto. Stiamo parlando di un’auto che potrebbe seriamente conquistare il mercato, dal momento che il prezzo è eccezionale ed offre grandi comfort e buone motorizzazioni.

Leapmotor, scopriamo il nuovo SUV C16

L’obiettivo di Leapmotor era quello di creare un perfetto mix tra un SUV ed una monovolume, ed il risultato è la C16, disponibile in tre allestimenti, in versione Plug-In Hybrid o full electric. Al momento, viene venduta solamente in Cina e non sappiamo se arriverà mai in Europa, e c’è da dire che, come già anticipato, il prezzo è un suo punto di forza. Nel paese del Dragone la si acquista con 19.900 euro per l’ibrida ricaricabile e 20.670 euro per la versione BEV, prezzi destinati a salire nel caso di arrivo nel Vecchio Continente per via dei dazi doganali.

La lunghezza è pari a 4.915 mm, la larghezza ad 1.905 mm e l’altezza 1.770 mm, con un passo di 2.825 mm. Il SUV è stato prodotto sulla piattaforma Leap 3.0, e può essere scelta con beni sei tinte per la carrozzeria. La versione ibrida plug-in punta su un motore 1.5 a benzina 4 cilindri da 92 cavalli, con l’unità elettrica che ne produce 231, mentre la batteria che la alimenta ha una capacità di 28,4 kWh, permettendogli di percorrere ben 200 km in solo elettrico. La coppia è di 320 Nm.

Molto interessante anche la versione ad emissioni zero, mossa da un motore elettrico da 292 cavalli, con un’autonomia dichiarata pari a 520 km. Essa è garantita da accumulatori dalla capacità di 67,7 kWh, mentre la coppia è pari a 360 Nm. Leapmotor e Stellantis non hanno ancora fatto sapere se l’auto arriverà mai in Europa, e nel caso ciò avvenisse, per le rivali sarebbe un bel problema.