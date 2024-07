Come vanno le auto della Dacia? Le principali peculiarità del marchio rumeno

La Dacia sta ottenendo risultati da sogno sul mercato, ed ora andremo a dare un’occhiata a come vanno le sue auto. I dettagli.

Un fenomeno che ha colpito il mondo delle quattro ruote negli ultimi anni è senza dubbio quello rappresentato dalla Dacia, brand che, in poco tempo, ha conquistato un clamoroso successo. La Sandero è nettamente l’auto più venduta in Europa, ed in Italia è la straniera preferita, seconda, nelle immatricolazioni, solo all’inarrivabile Fiat Panda, che difficilmente verrà mai battuta da qualcuno. La casa rumena può vantare dei prezzi che nessuno è in grado di replicare, ed è in netto vantaggio sulla concorrenza.

Negli ultimi anni, che per il settore automotive sono stati neri, con costruttori che hanno chiuso con i conti in rosso, la Dacia ha invece aumentato i propri affari, puntando su modelli sempre più interessanti e dai prezzi contenuti. Nelle prossime righe, vi parleremo dei punti di forza di queste vetture, cercando di farvi capire il motivo per il quale tutti le scelgono.

Dacia, ecco perché piacciono così tanto ai clienti

Il primo segreto delle auto di casa Dacia sta ovviamente nel prezzo contenuto, ma ci sono anche altri motivi che spingono i clienti all’acquisto. Il design è nettamente migliorato negli ultimi anni, e tutti parlano di un grande comfort di guida, che rende le auto molto maneggevoli e piacevoli da gestire. Questo è un pensiero piuttosto comune nei vari forum che abbiamo consultato online, anche se in molti si lamentano di un abitacolo piuttosto spartano.

Ciò è anche normale, dal momento che, avendo dei prezzi così bassi, non ci si può aspettare una plancia simile a quella di una Mercedes o di un’auto del segmento premium. Particolarmente apprezzate sono le auto alimentate a GPL, una tecnologia che via via sta sparendo e che solo pochi marchi continuano ad utilizzare, ma che la casa di proprietà del gruppo Renault mette a disposizione per ogni modello, fatta eccezione, ovviamente, per l’elettrica Spring.

Le varianti GPL sono molto efficienti, e consentono di risparmiare parecchio carburante. A tutto ciò si aggiunge un altro grande vantaggio, ovvero la notevole affidabilità che le Dacia mettono a disposizione. Ricordiamo che sono dotate di motori Renault, delle unità propulsive praticamente indistruttibili. Dunque, non ci sono motivi per non acquistare un’auto del brand dell’Est Europa, e siamo certi che tutti coloro che lo faranno ne resteranno ben contenti.