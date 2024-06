Dacia, come allungare la garanzia: la procedura da svolgere

Se siete proprietari di una Dacia e volete allungare la vostra garanzia, esiste un programma apposito. Ecco tutti i dettagli per farlo.

La Dacia si sta distinguendo come uno dei brand più in forma del momento, con le vendite che negli ultimi anni sono salite a dismisura, in totale controtendenza con la quasi totalità delle altre case. Il rapporto tra qualità e prezzo è il punto di forza di questo marchio, che va detto, anche a livello di design, ha fatto dei passi in avanti notevoli nel corso degli ultimi tempi, pur mantenendo dei costi di acquisto più che popolari.

In futuro, la Dacia presenterà tanti nuovi modelli per ampliare la propria gamma, a cominciare dal nuovo SUV Bigster atteso per il 2025, che sarà comunque low-cost, in attesa di un modello di Segmento C che vuole sfidare le tedesche. Oltre a dei prodotti molto economici e con qualità in continua ascesa, la casa rumena offre anche tanti serviz interessanti, che mirano a coccolare il cliente. Andiamo a scoprire questo interessante programma pensato per l’allungamento della garanzia, che sicuramente farà al caso vostro.

Dacia, ecco il programma per allungare la garanzia

Sul sito web ufficiale della Dacia, è presente una sezione dedicata all’allungamento della garanzia, vale a dire la formula Zen. Tramite essa si può godere di un ulteriore anno di garanzia supplementare, effettuando regolarmente la manutenzione programmata presso la rete della casa rumena. Con essa avrai una copertura fino al settimo anno di anzianità del veicolo, o fino a 150.000 km e senza alcun costo aggiuntivo.

Tra le informazioni più importanti da conoscere, è bene sapere che la vostra Dacia potrà approfittare di questo programma se ha percorso meno di 120.000 km, e se è stata sottoposta, nel corso della sua “carriera”, alla manutenzione programmata e corretta in precedenza. Essa deve aver seguito le indicazioni della casa di proprietà del gruppo Renault, che si possono consultare presso “Garanzia e manutenzione del veicolo“, sul sito web ufficiale del brand dell’Est Europa.