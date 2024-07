Ferrari, il disastro è servito: Leclerc lascia emergere tutti i problemi dell’ennesima auto fallimentare

La Ferrari si è confermata la quarta forza in campo in Austria, e Charles Leclerc ha parlato dei gravi problemi di quest’auto. I dettagli.

Il Gran Premio d’Austria ha visto la Mercedes tornare alla vittoria con George Russell, bravo e fortunato nell’approfittare del contatto tra la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen, e fa davvero strano pensare che la F1 W15, sino ad un mese fa chiaramente la quarta forza in campo, sia riuscita a vincere. La Ferrari non era nel posto giusto per sfruttare una situazione simile, con Carlos Sainz che si è dovuto accontentare del terzo posto, sverniciato nel finale da Oscar Piastri.

Fuori dai punti Charles Leclerc, la cui gara è stata segnata alla prima curva da un contatto con l’australiano. Il problema non è il risultato in sé, ma il fatto che la Ferrari sia nuovamente affondata con gli sviluppi, uno scenario tecnico imbarazzante, che si ripete con costanza da ormai 15 anni. E Leclerc pare aver esaurito la pazienza, come si è capito dalle interviste rilasciate a fine gara.

Ferrari, Leclerc non si trattiene sui limiti della SF-24

La Ferrari ha portato un pacchetto evolutivo importante ad Imola, per poi aggiungere ulteriori novità a Barcellona, ma il risultato è stato disastroso. La SF-24 è nuovamente involuta nonostante gli upgrade, che come raccontato da Charles Leclerc stesso dopo la fine della gara austriaca, hanno migliorato i livelli di downforce, ma allo stesso tempo, hanno fatto emergere alcuni pesanti limiti che prima erano nascosti. La situazione è molto seria.

Ecco le sue parole: “I valori di carico aerodinamico del nuovo pacchetto sono quelli che avevamo previsto e sono più elevati rispetto al precedente. Tuttavia, le novità hanno comportato degli altri limiti che dobbiamo esaminare, perché abbiamo avuto diversi problemi da quando le abbiamo portate. Abbiamo assettato l’auto in maniera del tutto diversa per la gara, ci sono molte cose da imparare dalle due configurazioni. Non mi sono trovato bene, dobbiamo analizzare cosa è accaduto“.

Il pilota della Ferrari prevede che anche a Silverstone la situazione sarà complicata: “In F1 le coincidenze sono poche, soprattutto quando si fatica per due week-end di fila. Sento che anche a Silverstone sarà molto difficile per noi, abbiamo faticato molto negli ultimi tre fine settimana, ed il problema è che non abbiamo ancora trovato una soluzione per migliorare la situazione“.