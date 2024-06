Ferrari, il dato è drammatico: per Leclerc c’è quasi da piangere

La Ferrari, dopo la vittoria di Monaco, è letteralmente crollata, e da due gare non si sale sul podio. Ora emerge una statistica pessima.

La situazione in casa Ferrari è tornata ad essere da allarme rosso, ed i disastri del Canada e di Barcellona non possono che mettere in dubbio la bontà degli sviluppi, ma anche e soprattutto, delle capacità di questo gruppo di lavoro. Il GP di Spagna ha fatto capire che la SF-24 è ormai quarta forza, dopo aver iniziato la stagione come unica alternativa alla Red Bull, e con un margine che appariva rassicurante sia sulla McLaren che sulla Mercedes, ma tutto è svanito al debutto dei primi upgrade.

Incredibilmente, la Ferrari si è di nuovo sciolta come neve al sole con gli sviluppi, e tralasciando le solite chiacchiere dei vertici, si è già capito quello che sarà l’andazzo di questa stagione. La SF-24 sarà competitiva su alcune piste, ma su altre pagher distacchi siderali, con la Red Bull e la McLaren che hanno ormai un netto vantaggio. E per Charles Leclerc anche la classifica sta iniziando a diventare deficitaria.

Ferrari, il distacco di Leclerc da Verstappen raddoppia

Il Gran Premio di Monaco aveva fatto sognare, forse sin troppo, i tifosi della Ferrari, non soltanto per la vittoria ottenuta da Charles Leclerc sulla pista di casa, ma anche per le classifiche mondiali che si erano venute a creare. Il monegasco si era portato a -31 punti da Max Verstappen, con la Rossa a -24 dalla Red Bull in classifica costruttori, riaprendo del tutto la partita iridata.

Come al solito, si era trattato di un’illusione, e la conferma ci è subito arrivata dalle tappe seguenti. Pensate che Leclerc è ora a 71 punti dal campione del mondo, ed è stato superato anche dalla McLaren di Lando Norris, diventato ora il primo inseguitore di quello che pare un inarrivabile Super Max. Questo significa che in appena due gare, il ritardo di Charles da Verstappen è più che raddoppiato, con ben 40 punti persi.

Discorso molto simile per il mondiale costruttori, con la Ferrari che in due gare ha ceduto alla Red Bull la bellezza di 46 lunghezze, con il doppio ritiro del Canada che pesa come un macigno. La McLaren si sta avvicinando pericolosamente al Cavallino, e se questo è l’andazzo, sarà molto difficile tenere il secondo posto in questa graduatoria. Peggio di così non potrebbe andare.