Dacia, vuoi farla tornare come nuova? Basta seguire questa semplice guida

La Dacia sta registrando numeri da capogiro in Italia. Come si può tornare ad avere una vettura del brand rumeno come nuova? Ecco cosa fare.

Il fatturato del Gruppo Renault in cui rientra il brand rumeno, nel 2023, è schizzato a 37,4 miliardi di euro, +21,1% rispetto ai primi 9 mesi del 2022, con un + 25,3% a tassi di cambio costanti. Il fatturato del Ramo Auto è salito a 34,2 miliardi di euro, + 20,1% rispetto ai primi 9 mesi del 2021, +24,2% a tassi di cambio costanti. Una crescita esplosiva e il merito è molto delle vetture della Dacia.

Un veicolo ripristinato, secondo i vertici del brand, è sinonimo di piacere di guida, e maggior valore residuo in caso di rivendita. Un mezzo che è in ottime condizioni sul piano della carrozzeria ha anche una quotazione superiore. La Dacia prevede un servizio su misura che determina un’offerta chiara e trasparente dalla scelta del pacchetto al preventivo, fino alla consegna. I tecnici esperti potranno aiutare i clienti nella scelta del forfait più giusto.

Il prezzo dei pacchetti prevede che offre il brand rumeno sono i seguenti: ripristino angolo paraurti anteriore o posteriore, ripristino parafango anteriore o porta, ripristino parafango posteriore o portellone, beauty car (lucidatura protettiva) e sostituzione spazzole anteriori e riparazione parabrezza. L’offerta è valida fino al 31/12/2024 presso la rete Dacia che aderisce all’iniziativa, a partire da 59 euro. Il prezzo si riferisce alle parti di ricambio, IVA e manodopera e non è comprensivo di piccole forniture e degli eventuali contributi allo smaltimento rifiuti.

Dacia, i vantaggi della manutenzione

L’offerta prevista dalla rete Dacia, valida sino a fine 2024, prevede la riparazione di un danno sull’angolo paraurti anteriore o posteriore, di dimensioni non superiori ad un foglio A4 (21,0 cm x 29,7 cm), ad un impatto di dimensioni non superiori ad una carta di credito (85,60 × 53,98 mm) e di lieve profondità (massimo 2 cm), per una durata di riparazione di massimo di 2 ore, ad un prezzo medio di manodopera stimato di 30,67 Euro all’ora.

Si tratta di una iniziativa molto utile ma va confermata da parte della Carrozzeria in questione. Sono esclusi i veicoli commerciali ed i clienti professionisti titolari di P.IVA. Il prezzo è da intendersi comprensivo di parti di ricambio, IVA e manodopera. Non rientrano le piccole forniture e degli eventuali contributi allo smaltimento rifiuti. Date una occhiata anche a come funziona la garanza prevista per le vetture Dacia.