Come guidare le nuove automobili? Te lo insegna Nissan a domicilio

Le auto moderne sono sempre più difficili da comprendere sul piano tecnologico. Ecco perché in Nissan si sono inventati un servizio a domicilio.

La tecnologia dovrebbe rendere la vita degli automobilisti più rilassata. Al contrario le vetture moderne sono diventate sempre più complesse sul piano dell’elettronica. Tra ADAS, diverse modalità di guida, comandi vocali, complessi sistema di infotainment, i mezzi di oggi sembrano nati per complicare la testa di una vecchia guardia di automobilisti.

I progettisti non hanno pensato che, almeno alle nostre latitudini, le auto sono per lo più comprate da una generazione adulta poco avvezza a display touch e sistemi complessi. Di conseguenza in tanti quando acquistano una vettura o utilizzano solo una minima parte della reale potenzialità del mezzo o al contrario non hanno alcun aiuto per comprendere tutte le funzionalità. A volte risulta difficile anche solo comprendere come accendere le luci dell’abitacolo oppure disattivare un ADAS.

Per tutti questi motivi in tanti preferiscono tenersi le care vecchie vetture in garage, non rischiando nemmeno di dover incappare in qualche problematica. Nessuno ha voglia di leggersi un libretto di istruzioni infinito prima di salire nell’abitacolo di un’auto nuova. La Nissan ha capito le difficoltà di molti clienti ad usare le tante funzionalità delle moderne auto e ha predisposto un servizio clamoroso.

Nissan, arrivano gli insegnanti a casa

Se nell’industria dell’Automotive 2.0 si è partiti dal presupposto che una vecchia guardia, cresciuta a pane e benzina, avrebbe avuto piacere a sposare qualsiasi tipo di tecnologia è stato già fatto un clamoroso autogol. La casa automobilistica giapponese ha lanciato un nuovo programma battezzato Second Delivery. Si tratta, essenzialmente, di una visita di follow-up gratuita per le persone che acquistano una nuova Nissan.

Uno specialista Nissan coordinerà un orario e un luogo per incontrare il proprietario del nuovo veicolo, in genere due settimane dopo la prima consegna. Il tecnico può venire a casa del cliente o, banalmente, in una pausa pranzo nel luogo di lavoro. L’esperto spiegherà al proprietario, attraverso tutti i sistemi del veicolo, le varie funzioni dell’auto.

“Ora più che mai, i clienti si aspettano un’esperienza personalizzata che corrisponda ai loro desideri e alle loro esigenze – ha assicurato Dan Mohnke, VP di eCommerce e customer experience di Nissan – Per noi è estremamente importante offrire questi tipi di esperienze ai nostri clienti Ariya, che sono in gran parte nuovi al marchio Nissan e interessati a utilizzare tutte le ultime tecnologie“.