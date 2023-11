Quanto fa a litro la Nissan Qashqai? Ecco quanto consuma il SUV

La Nissan Qashqai è tra i SUV più venduti sul mercato italiano. Ecco quali sono i consumi delle nuove versioni dello Sport Utility Vehicle giapponese.

La Nissan pensò al lancio della Qashqai quasi 20 anni fa. Nel 2004 al Salone dell’automobile di Ginevra il Qashqai Concept, un’auto di medie dimensioni pensata per i giovani, fece capolino. Il modello finale si allontanò molto dal concetto del concept, usando meno hi-tech e rimanendo più tradizionalista. La Qashqai fu lanciata sia con la trazione anteriore sia con la trazione integrale.

Il nome identifica una popolazione raminga che risiede in una regione sulle montagne del sud dell’Iran. I vertici della Nissan, pensando agli acquirenti, volle creare un masterpiece. In Australia, invece, come anche in Giappone, la Qashqai venne lanciata sul mercato con il nome di Dualis. Negli Stati Uniti, invece, il SUV venne commercializzato col nome Nissan Rogue Sport.

La Qashqai è stata costruita su un pianale sviluppato per la casa Renault, il Kadjar. Da allora ne è passata di acqua sono i ponti e la Nissan Qashqai e-Power, la nuova ibrida con range extender ovvero l’elettrica che viaggia a benzina ha risolto diversi problemi di consumo. Grazie alla coppia di una EV e un piacere di guida rialzato tipico dei SUV termici, la vettura ha fatto registrare, in un test driver accurato condotto dai colleghi di Motor1.com, i 4,75 l/100 km (21,05 km/l) nel tragitto di 360 km da Roma a Forlì, spendendo 31,36 euro per la benzina necessaria al viaggio.

I consumi medi della Nissan Qashqai

L’analisi ci consente di confrontare i consumi della Qashqai e-Power con le altre full hybrid presenti sul mercato. Dimenticatevi i numeri del passato, la casa giapponese si è lanciata nel futuro. La Nissan Qashqai e-Power con un motore elettrico da 190 CV supera la Renault Austral E-Tech full hybrid 200 (4,80 l/100 km – 20,8 km/l) e si mangia anche Ford Kuga 2.5 Full Hybrid 190 CV AWD (5,40 l/100 km – 18,5 km/l), Hyundai Tucson Hybrid 1.6 HEV 230 CV Automatic 2WD (5,45 l/100 km – 18,3 km/l) e Honda CR-V Hybrid e:HEV AWD (6,10 l/100 km – 16,3 km/l).

L’avversaria imbattibile, in termini di consumi è la Toyota Rav4 Hybrid con i suoi 4,40 l/100 km – 22,7 km/l e la sorella Lexus UX 250h 2WD con 4,35 l/100 km – 22,9 km/l. Va detto che il brand è il numero 1 al mondo per un motivo. Hanno definito il concetto di SUV, ma la Nissan tiene il passo della Toyota con una proposta molto avanzata e tecnologica.

Il piacere di guida è spettacolare sulla Qashqai e la comodità a bordo non manca. Tra l’altro la capacità di carico del bagagliaio non vi deluderà. Ecco i consumi nel traffico in città: 6,5 l/100 km (15,3 km/l), con ben 841 km di autonomia teorica. I dati generali sono i seguenti: Misto urbano-extraurbano: 5,6 l/100 km (17,8 km/l) 979 km di autonomia teorica; autostrada: 6,8 l/100 km (14,7 km/l) 808 km di autonomia teorica; economy run: 2,9 l/100 km (34,4 km/l) 1.892 km di autonomia teorica.

Tutto poi dipende dal vostro stile di guida. Se agirete in modo accorto sul pedale dell’acceleratore sarà possibile ottenere risparmi clamorosi. Discorso diverso, invece, se spingerete al massimo, spremendo ai limiti il motore termico. Il nostro consiglio è sempre quello di evitare sgommate alla partenza dai semafori ed essere gentili nei cambi di marcia.