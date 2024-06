Jorge Martin scioglie le riserve: arriva l’annuncio ufficiale sul suo nuovo team in MotoGP

Dopo giorni di chiacchiere e polemiche è finalmente arrivata la decisione definitiva di Jorge Martin sul suo futuro. Tutti spiazzati.

Come un fulmine a ciel sereno è finalmente arrivata la decisione di Jorge Martin per il proprio futuro in MotoGP. Una notizia che ha colpito tutti di sorpresa dopo le chiacchiere dei giorni scorsi che lo vedevano in trattativa con Ducati per un posto accanto a Pecco Bagnaia. La decisione finale era attesa per il Mugello, ma alla fine non è arrivata e lo stesso rider spagnolo si era mostrato parecchio rammaricato a fine gara per la difficile situazione che stava vivendo.

Alla fine però oggi ha finalmente sciolto le riserve con un annuncio a sorpresa che ha lasciato tutti sbigottiti. Il talento iberico, infatti, ha deciso di rompere definitivamente il proprio rapporto con la Ducati e legarsi ad un nuovo team. Secondo fonti vicine alla casa di Borgo Panigale però dietro questo divorzio ci sarebbe la volontà espressa da parte della Rossa di portare nel team factory Marc Marquez.

Attraverso una clip mandata in rete su Instagram il team Aprilia ha, infatti, poco fa annunciato che Jorge Martin è un loro nuovo pilota a prenderà il posto di Aleix Espargrò, il rider che solo pochi giorni fa aveva annunciato in una commossa conferenza stampa il suo addio definitivo alle corse.